https://ria.ru/20250121/nato-1994809499.html

Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для Третьей мировой войны

Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для Третьей мировой войны - РИА Новости, 21.01.2025

Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для Третьей мировой войны

Вступление Украины в НАТО создает основу для Третьей мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:51:00+03:00

2025-01-21T14:51:00+03:00

2025-01-21T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО создает основу для Третьей мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. “Вступление Украины в НАТО является основой Третьей мировой войны”, - заявил он в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству. Как отметил премьер, власти Словакии обязаны быть готовы к тому, что будет после завершения конфликта на Украине. Фицо подчеркнул, что создание нового “Железного занавеса” между Европой и Россией недопустимо, а его правительство намерено продолжать осуществлять суверенную заграничную политику “на все четыре стороны света”. Ранее Фицо заявлял, что наилучшим решением для Украины стал бы нейтральный статус, поскольку "никто не хочет Третьей мировой войны".

https://ria.ru/20250117/general-1994146118.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

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в мире, украина, словакия, европа, роберт фицо, нато