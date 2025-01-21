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Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для Третьей мировой войны - РИА Новости, 21.01.2025
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14:51 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/nato-1994809499.html
Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для Третьей мировой войны
Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для Третьей мировой войны - РИА Новости, 21.01.2025
Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для Третьей мировой войны
Вступление Украины в НАТО создает основу для Третьей мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:51:00+03:00
2025-01-21T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО создает основу для Третьей мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. “Вступление Украины в НАТО является основой Третьей мировой войны”, - заявил он в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству. Как отметил премьер, власти Словакии обязаны быть готовы к тому, что будет после завершения конфликта на Украине. Фицо подчеркнул, что создание нового “Железного занавеса” между Европой и Россией недопустимо, а его правительство намерено продолжать осуществлять суверенную заграничную политику “на все четыре стороны света”. Ранее Фицо заявлял, что наилучшим решением для Украины стал бы нейтральный статус, поскольку "никто не хочет Третьей мировой войны".
https://ria.ru/20250117/general-1994146118.html
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html
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в мире, украина, словакия, европа, роберт фицо, нато
В мире, Украина, Словакия, Европа, Роберт Фицо, НАТО
Фицо назвал вступление Украины в НАТО основанием для Третьей мировой войны

Фицо: вступление Украины в НАТО создает основу для Третьей мировой войны

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО создает основу для Третьей мировой войны, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
«
“Вступление Украины в НАТО является основой Третьей мировой войны”, - заявил он в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Если мы позволим". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине
17 января, 11:06
Как отметил премьер, власти Словакии обязаны быть готовы к тому, что будет после завершения конфликта на Украине. Фицо подчеркнул, что создание нового “Железного занавеса” между Европой и Россией недопустимо, а его правительство намерено продолжать осуществлять суверенную заграничную политику “на все четыре стороны света”.
Ранее Фицо заявлял, что наилучшим решением для Украины стал бы нейтральный статус, поскольку "никто не хочет Третьей мировой войны".
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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9 октября 2024, 08:00
 
В миреУкраинаСловакияЕвропаРоберт ФицоНАТО
 
 
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