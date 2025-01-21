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Горнолыжные курорты стали лидерами направлений новогоднего отдыха - РИА Новости, 21.01.2025
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12:12 21.01.2025 (обновлено: 12:13 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/napravlenija-1994770223.html
Горнолыжные курорты стали лидерами направлений новогоднего отдыха
Горнолыжные курорты стали лидерами направлений новогоднего отдыха - РИА Новости, 21.01.2025
Горнолыжные курорты стали лидерами направлений новогоднего отдыха
В прошедшие новогодние праздники все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, лидерами стали горнолыжные курорты,... РИА Новости, 21.01.2025
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кемеровская область
москва
мегафон
отдых в россии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В прошедшие новогодние праздники все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, лидерами стали горнолыжные курорты, свидетельствуют результаты совместного исследования Корпорации Туризм.РФ и "МегаФона" на основе обезличенных данных абонентов. "Как показал анализ поездок россиян, с 30 декабря 2024 года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в первую очередь, катанию на горных лыжах. Абсолютным лидером роста закономерно стал горный кластер Сочи, куда поток туристов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов", - говорится в сообщении "МегаФона" по итогам исследования. На Северном Кавказе популярностью пользовались трассы в Карачаево-Черкесии, в первую очередь, курорты Архыза (+32% к прошлому году). Также рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали трассы Шерегеша в Кемеровской области (+28%) и курорта Манжерок в Республике Алтай (+21%). Горнолыжные курорты Юга и Кавказа предпочитают посещать жители Центральной России (21% от общего числа туристов), Северо-Запада и Поволжья. Шерегеш и Манжерок, помимо жителей Москвы и области (чуть более четверти от общего количества туристов), популярны у жителей Кемеровской области (24%), а также Новосибирска (5%) и Свердловской области (4%). Растет популярность и других видов отдыха. Безоговорочными лидерами рейтинга городов для новогодних каникул остаются Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы увеличился на 28% и 22%, соответственно. По сравнению с прошлым годом выросло число туристов, встречающих Новый год в санаториях. Лидерами этого направления являются здравницы Пятигорска (поток туристов увеличился на 13%) и Кисловодска (+11%) в Ставропольском крае. Наконец, растет число любителей энотуризма. В топе популярных мест остается Краснодарский край и здешние винодельческие предприятия. По данным Туризм.РФ, которые приводятся в сообщении, в целом в 2024 году инвестиции в туризм в России выросли почти в полтора раза. За первые девять месяцев прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2023 года, рост составил 44%, достигнув 652 миллиардов рублей. Положительная динамика наблюдается, в том числе, благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В настоящее время только по программе льготного кредитования в России реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240409/kurorty-1938642918.html
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россия, кемеровская область, москва, мегафон, отдых в россии
Россия, Кемеровская область, Москва, Мегафон, отдых в России
Горнолыжные курорты стали лидерами направлений новогоднего отдыха

"МегаФон": горнолыжные курорты стали лидерами турпотока в новогодние праздники

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкГорнолыжный сезон в Сочи
Горнолыжный сезон в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Горнолыжный сезон в Сочи
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В прошедшие новогодние праздники все популярные направления для внутреннего туризма показали значительный рост, лидерами стали горнолыжные курорты, свидетельствуют результаты совместного исследования Корпорации Туризм.РФ и "МегаФона" на основе обезличенных данных абонентов.
"Как показал анализ поездок россиян, с 30 декабря 2024 года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес к активному отдыху и, в первую очередь, катанию на горных лыжах. Абсолютным лидером роста закономерно стал горный кластер Сочи, куда поток туристов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов", - говорится в сообщении "МегаФона" по итогам исследования.
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На Северном Кавказе популярностью пользовались трассы в Карачаево-Черкесии, в первую очередь, курорты Архыза (+32% к прошлому году). Также рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали трассы Шерегеша в Кемеровской области (+28%) и курорта Манжерок в Республике Алтай (+21%).
Горнолыжные курорты Юга и Кавказа предпочитают посещать жители Центральной России (21% от общего числа туристов), Северо-Запада и Поволжья. Шерегеш и Манжерок, помимо жителей Москвы и области (чуть более четверти от общего количества туристов), популярны у жителей Кемеровской области (24%), а также Новосибирска (5%) и Свердловской области (4%).
Растет популярность и других видов отдыха. Безоговорочными лидерами рейтинга городов для новогодних каникул остаются Москва и Санкт-Петербург. Турпоток в обе столицы увеличился на 28% и 22%, соответственно. По сравнению с прошлым годом выросло число туристов, встречающих Новый год в санаториях. Лидерами этого направления являются здравницы Пятигорска (поток туристов увеличился на 13%) и Кисловодска (+11%) в Ставропольском крае. Наконец, растет число любителей энотуризма. В топе популярных мест остается Краснодарский край и здешние винодельческие предприятия.
По данным Туризм.РФ, которые приводятся в сообщении, в целом в 2024 году инвестиции в туризм в России выросли почти в полтора раза. За первые девять месяцев прошлого года, в сравнении с тем же периодом 2023 года, рост составил 44%, достигнув 652 миллиардов рублей. Положительная динамика наблюдается, в том числе, благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В настоящее время только по программе льготного кредитования в России реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 триллиона рублей.
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