В Самаре задержали подозреваемых в нападении на депутата
СК задержал двух мужчин, подозреваемых в нападении на депутата в Самаре
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на депутата в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в понедельник вечером жительница общежития в Промышленном районе Самары увидела, как трое мужчин избивают в холле здания четвертого мужчину. Она вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие правоохранители якобы посоветовали ей переночевать в другом месте, чтобы избежать конфликта с нападавшими.
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство
19 июля 2024, 10:57
Тогда девушка позвонила знакомому депутату кировского райсовета Самары Сергею Турусину и попросила сопроводить ее к подруге. В какой-то момент группа мужчин окружила машину депутата, они стали бить в ней стекла и угрожать ножом, требуя выдать девушку. Депутат открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое стекло.
В региональном ГУМВД сообщали, что к ним поступила информация о звуках стрельбы возле одного из многоквартирных домов. Полицейские установили, что участники инцидента - граждане РФ. Они оказали первую помощь раненым мужчинам, которые до этого, со слов одного из участников, угрожали ему ножами, и передали их медикам. При этом в пресс-службе не уточнили, поступал ли к ним вызов от девушки по поводу конфликта в общежитии.
"В Самаре между группой лиц и депутатом произошел конфликт, в ходе которого в отношении последнего была применена физическая сила. Следственными органами СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, в рамках которого по подозрению в нападении на депутата задержаны двое мужчин", - говорится в сообщении СК.
С задержанными проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, а также выполняются другие мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.
Осужденный за нападение на инспектора ДПС экс-депутат ГД вышел на свободу
12 сентября 2024, 14:49