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В Самаре задержали подозреваемых в нападении на депутата - РИА Новости, 21.01.2025
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19:20 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/napadenie-1994881240.html
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на депутата
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на депутата - РИА Новости, 21.01.2025
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на депутата
Следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на депутата в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:20:00+03:00
2025-01-21T19:20:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
михаил матвеев
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на депутата в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в понедельник вечером жительница общежития в Промышленном районе Самары увидела, как трое мужчин избивают в холле здания четвертого мужчину. Она вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие правоохранители якобы посоветовали ей переночевать в другом месте, чтобы избежать конфликта с нападавшими. Тогда девушка позвонила знакомому депутату кировского райсовета Самары Сергею Турусину и попросила сопроводить ее к подруге. В какой-то момент группа мужчин окружила машину депутата, они стали бить в ней стекла и угрожать ножом, требуя выдать девушку. Депутат открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое стекло. В региональном ГУМВД сообщали, что к ним поступила информация о звуках стрельбы возле одного из многоквартирных домов. Полицейские установили, что участники инцидента - граждане РФ. Они оказали первую помощь раненым мужчинам, которые до этого, со слов одного из участников, угрожали ему ножами, и передали их медикам. При этом в пресс-службе не уточнили, поступал ли к ним вызов от девушки по поводу конфликта в общежитии. "В Самаре между группой лиц и депутатом произошел конфликт, в ходе которого в отношении последнего была применена физическая сила. Следственными органами СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, в рамках которого по подозрению в нападении на депутата задержаны двое мужчин", - говорится в сообщении СК. С задержанными проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, а также выполняются другие мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html
https://ria.ru/20250120/podrostok-1994661508.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, михаил матвеев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Михаил Матвеев, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на депутата

СК задержал двух мужчин, подозреваемых в нападении на депутата в Самаре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на депутата в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в понедельник вечером жительница общежития в Промышленном районе Самары увидела, как трое мужчин избивают в холле здания четвертого мужчину. Она вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие правоохранители якобы посоветовали ей переночевать в другом месте, чтобы избежать конфликта с нападавшими.
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В региональном ГУМВД сообщали, что к ним поступила информация о звуках стрельбы возле одного из многоквартирных домов. Полицейские установили, что участники инцидента - граждане РФ. Они оказали первую помощь раненым мужчинам, которые до этого, со слов одного из участников, угрожали ему ножами, и передали их медикам. При этом в пресс-службе не уточнили, поступал ли к ним вызов от девушки по поводу конфликта в общежитии.
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"В Самаре между группой лиц и депутатом произошел конфликт, в ходе которого в отношении последнего была применена физическая сила. Следственными органами СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, в рамках которого по подозрению в нападении на депутата задержаны двое мужчин", - говорится в сообщении СК.
С задержанными проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, а также выполняются другие мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.
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