https://ria.ru/20250121/napadenie-1994693307.html

Россия нападет на Британию через Норвегию

Россия нападет на Британию через Норвегию - РИА Новости, 21.01.2025

Россия нападет на Британию через Норвегию

Существуют очень серьезные подозрения, что государство Великобритания родилось в понедельник, как милые островитяне из песенки в советском кинофильме. Ибо ничем РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:00:00+03:00

2025-01-21T08:00:00+03:00

2025-01-21T08:00:00+03:00

аналитика

норвегия

россия

великобритания

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Существуют очень серьезные подозрения, что государство Великобритания родилось в понедельник, как милые островитяне из песенки в советском кинофильме. Ибо ничем иным не объяснить события, либо происходящие внутри королевства, либо напрямую влияющие на его повседневность и будущее. The Telegraph мрачно пишет, что Британия вот-вот "вновь попадет в руки Путина". Кручинится Лондон после прочтения свежего доклада, опубликованного Министерством нефти и энергетики Норвегии.Скандинавское королевство подвело итоги добычи и экспорта углеводородов за прошлый год, а также проанализировало динамику работы своих нефтегазовых месторождений, а заодно — отчеты геологических управлений, сопровождающих их деятельность. Прошлый год стал для норвежских нефтяников и газовиков рекордным. Они добыли углеводородов всех видов совокупно в объеме 240 миллионов кубометров (в нефтяном эквиваленте) и показали прирост добычи почти в десять процентов. Однако Минэнергетики пишет, что отрасль достигла своего физического потолка: уже в текущем году не следует рассчитывать на увеличение добычи и, как результат, экспорта.Причины озвучены: это постепенное исчерпание извлекаемых запасов на действующих месторождениях (многие из которых работают по 30 и более лет), а также сокращение числа производственных площадок. С середины 70-х их количество постепенно уменьшалось со 123 до 92 в прошлом году (67 — в Северном море, 23 — в Норвежском и два — в Баренцевом), при этом добыча за последние три года с момента разрыва отношений с Россией увеличивалась. Проще говоря, норвежцы пошли по сценарию старого советского анекдота и решили свою нефтяную корову меньше кормить и чаще доить. Брюссель и Лондон, судорожно искавшие варианты замены российской нефти и газа, не возражали и постоянно просили увеличивать поставки.В январе 2025-го норвежское Министерство энергетики видит три варианта дальнейшего развития событий до 2050 года. Согласно оптимистичному сценарию, общая добыча упадет до 120 миллионов кубометров нефтяного эквивалента, в базовом — до 80 миллионов, а при негативной динамике и вовсе рискует сократиться почти до нуля. Отметим, что все сценарии нисходящие и подразумевают различные объемы инвестирования. Фактически Норвегия заранее готовит своих основных покупателей к осознанию простого факта, что проблему не решить привычным заливанием денег.Северное государство Норвегия часто звучит в энергетической повестке с привязкой замещения России на европейских ресурсных рынках, но западные источники оперируют непривычными нашему глазу физическими величинами. Потому немного цифр, чтобы приблизительно стала понятна причина грусти в английских глазах.Норвегия по объему запасов не является рекордсменом, будучи способной (потенциально) закрыть не более трех процентов мирового рынка природного газа. Зато она входит в четверку крупнейших мировых экспортеров газа, уступая только США, России и Катару. Крупнейшие месторождения нефтегазового концентрата расположены в акватории Северного моря, именно они сейчас выбирают свои последние остатки, но в резерве есть еще несколько перспективных участков в море Баренцевом. Объем их запасов — вопрос пока открытый.Крупнейшее месторождение Норвегии называется Troll, оно разделено на два базовых сектора, конденсат тут поднимается с глубины более 300 метров.Добыча голубого топлива в Норвегии в 2023 году составила 112,8 миллиарда кубометров, а по итогам прошлого года она выросла до 124 миллиардов. Из них 118 миллиардов ушло на европейские рынки.Что касается сырой нефти, то среднесуточная добыча колеблется в районе 1,7-1,9 миллиона баррелей в сутки. Важный момент: на экспорт продается 1,7 миллиона бочек, и лишь остатки поступают на переработку внутри страны.Экспорт углеводородов в денежном исчислении составляет 62 процента всего местного экспорта, а только одна нефть в текущем году, как ожидается, сформирует более 20 процентов норвежского ВВП. То есть Норвегия — это просто хрестоматийный образец пресловутой страны-бензоколонки, но сами скандинавы по этому поводу ничуть не комплексуют, да и благодарные европейские соседи им сей факт в вину не ставят.Среди главных покупателей норвежской нефти числятся Великобритания (18,3 миллиарда долларов), Нидерланды (9,7 миллиарда), Швеция (девять миллиардов), а также Германия и Франция, тратя более пяти миллиардов долларов каждый. В этом же списке, к слову, и Польша. Резкое увеличение закупок норвежской нефти позволило Варшаве демонстративно отказаться от поставок по нефтепроводу "Дружба", после чего поляки стали склонять к аналогичному демаршу другие страны еврозоны.В Лондоне, может, не очень хорошо с пониманием геополитической конъюнктуры, но с математикой там пока дружат. И оттого грустят. Потому что даже текущие истощающиеся запасы Норвегии в девять раз больше запасов на шельфе Великобритании, где добыча тоже ползет вниз. Сегодня забавно читать новости 2022-го и 2023 года, когда Борис Джонсон помпезно рассказывал, что Англия никак не зависит от российских ресурсов и спокойно переживет все энергетическая штормы нового времени. Та же The Telegraph публикует данные, свидетельствующие, что если на начало СВО Лондон тратил на покупку норвежского газа 14 миллиардов фунтов в год, то год спустя эта статья расходов выросла до 29 миллиардов. С нефтью все аналогично: десять миллиардов фунтов в феврале 2022-го и 15 миллиардов ровно через год.Лондон активно давил на норвежских поставщиков — и увеличение объемов поставок позволило оба эти показателя к текущему моменту снизить до 10,5 миллиарда фунтов по каждому из направлений. Потому и понятна грусть, сквозящая в каждой строчке статьи. Надежный партнер и поставщик предупреждает, что деньги тут ничего не решают. Ураганная и постоянно растущая добыча опережающими темпами истощает действующие скважины, а на освоение новых нужно неопределенное время.Авторы статьи успокаивают читателей, что Россия больше не будет доминировать на энергорынках Европы, как прежде, — с показателем до 40 процентов. Но кисло признают, что из-за растущих цен на энергоносители, а теперь уже и угрозы физического дефицита внутри ЕС и самой Британии будут все громче звучать голоса, требующие "открыть вентиль" с востока. Эти же процессы будут ухудшать экономическую ситуацию внутри Евросоюза и усиливать позиции таких стран, как Венгрия и Словакия.Если все пойдет, как прогнозируют норвежские энергетики, то за стол переговоров с Москвой придется садиться не только Зеленскому. Россия неоднократно предлагала Евросоюзу нормальные деловые отношения, на что получала хамский высокомерный отказ. Ну что ж, теперь господа и джентльмены узнают, что каждое следующее предложение России сильно хуже предыдущего.

https://ria.ru/20250117/peskov-1994150113.html

https://ria.ru/20250117/postavki-1994102112.html

https://ria.ru/20250119/kerten-1994432333.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, норвегия, россия, великобритания