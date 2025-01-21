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В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему за ВСУ
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:57:00+03:00
2025-01-21T11:57:00+03:00
2025-01-21T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с августа 2023 по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на Украину и вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку. В октябре 2023 года Сверчков перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. После этого принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 1,2 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Сверчкова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250120/naemnik-1994595056.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему за ВСУ
Верховный суд ДНР заочно дал 14 лет колонии наемнику ВСУ из Латвии Сверчкову