https://ria.ru/20250121/naemnik-1994766775.html

В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему за ВСУ

В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

В ДНР заочно вынесли приговор наемнику из Латвии, воевавшему за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:57:00+03:00

2025-01-21T11:57:00+03:00

2025-01-21T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Латвии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с августа 2023 по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на Украину и вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку. В октябре 2023 года Сверчков перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. После этого принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 1,2 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Сверчкова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250120/naemnik-1994595056.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия