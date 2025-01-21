https://ria.ru/20250121/mus-1994730368.html

МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ

МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025

МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ

Международный уголовный суд (МУС) готовится к тому, что президент США Дональд Трамп введет против него "агрессивные экономические санкции", опасаясь, что такой... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:38:00+03:00

2025-01-21T05:38:00+03:00

2025-01-21T05:46:00+03:00

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сша

дональд трамп

международный уголовный суд

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) готовится к тому, что президент США Дональд Трамп введет против него "агрессивные экономические санкции", опасаясь, что такой шаг может парализовать его работу, сообщает газета Guardian. "Международный уголовный суд готовится к тому, что Дональд Трамп введет против него агрессивные экономические санкции на этой неделе, опасаясь, что такой шаг может парализовать его работу и создать угрозу существованию", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в МУС готовятся к тому, что администрация Трампа введет "драконовские финансовые ограничения" и ограничит поездки. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

https://ria.ru/20250110/ssha-1993029651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, международный уголовный суд