https://ria.ru/20250121/mus-1994730368.html
МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ
МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025
МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ
Международный уголовный суд (МУС) готовится к тому, что президент США Дональд Трамп введет против него "агрессивные экономические санкции", опасаясь, что такой... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:38:00+03:00
2025-01-21T05:38:00+03:00
2025-01-21T05:46:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) готовится к тому, что президент США Дональд Трамп введет против него "агрессивные экономические санкции", опасаясь, что такой шаг может парализовать его работу, сообщает газета Guardian. "Международный уголовный суд готовится к тому, что Дональд Трамп введет против него агрессивные экономические санкции на этой неделе, опасаясь, что такой шаг может парализовать его работу и создать угрозу существованию", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в МУС готовятся к тому, что администрация Трампа введет "драконовские финансовые ограничения" и ограничит поездки. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250110/ssha-1993029651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, международный уголовный суд
В мире, США, Дональд Трамп, Международный уголовный суд
МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ
Guardian: МУС готовится к тому, что Трамп введет против него агрессивные санкции