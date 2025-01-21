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МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025
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05:38 21.01.2025 (обновлено: 05:46 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mus-1994730368.html
МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ
МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025
МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ
Международный уголовный суд (МУС) готовится к тому, что президент США Дональд Трамп введет против него "агрессивные экономические санкции", опасаясь, что такой... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:38:00+03:00
2025-01-21T05:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
международный уголовный суд
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) готовится к тому, что президент США Дональд Трамп введет против него "агрессивные экономические санкции", опасаясь, что такой шаг может парализовать его работу, сообщает газета Guardian. "Международный уголовный суд готовится к тому, что Дональд Трамп введет против него агрессивные экономические санкции на этой неделе, опасаясь, что такой шаг может парализовать его работу и создать угрозу существованию", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в МУС готовятся к тому, что администрация Трампа введет "драконовские финансовые ограничения" и ограничит поездки. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250110/ssha-1993029651.html
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в мире, сша, дональд трамп, международный уголовный суд
В мире, США, Дональд Трамп, Международный уголовный суд
МУС готовится к санкциям от Трампа, пишут СМИ

Guardian: МУС готовится к тому, что Трамп введет против него агрессивные санкции

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) готовится к тому, что президент США Дональд Трамп введет против него "агрессивные экономические санкции", опасаясь, что такой шаг может парализовать его работу, сообщает газета Guardian.
"Международный уголовный суд готовится к тому, что Дональд Трамп введет против него агрессивные экономические санкции на этой неделе, опасаясь, что такой шаг может парализовать его работу и создать угрозу существованию", - говорится в публикации.
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Как отмечает издание, в МУС готовятся к тому, что администрация Трампа введет "драконовские финансовые ограничения" и ограничит поездки.
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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