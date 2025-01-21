В Приангарье у пользователей МТС возникли проблемы с мобильной связью
В Приангарье у пользователей МТС возникли проблемы со связью из-за обрыва линии
© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 янв — РИА Новости. Сбой мобильной связи произошел во вторник у пользователей мобильной сети МТС в Иркутской области из-за обрыва линии, сообщают представители мобильного оператора в ответах на сообщения пользователей в официальной группе "ВКонтакте".
В Иркутской области произошел массовый сбой в работе оператора мобильной связи МТС. На отсутствие связи и мобильного интернета жители региона жалуются в соцсетях и официальной группе мобильного оператора.
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В частности, в официальной группе МТС во "ВКонтакте" пользователям сообщили, что ведутся работы по устранению аварийной ситуации.
"Сейчас из-за обрыва линии связи мобильная связь может работает хуже, чем обычно. Делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. Пожалуйста, подождите", — говорится в сообщении.
О возможных сроках восстановления не сообщается.
В этот же день о сбое мобильной связи у пользователей МТС в Забайкальском крае сообщало Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона. В Telegram-канале ведомства уточняли, что причиной стал обрыв линии связи, специалисты работают над ее восстановлением.
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