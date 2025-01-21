https://ria.ru/20250121/mts-1994761772.html

В Приангарье у пользователей МТС возникли проблемы с мобильной связью

В Приангарье у пользователей МТС возникли проблемы с мобильной связью - РИА Новости, 21.01.2025

В Приангарье у пользователей МТС возникли проблемы с мобильной связью

Сбой мобильной связи произошел во вторник у пользователей мобильной сети МТС в Иркутской области из-за обрыва линии, сообщают представители мобильного оператора РИА Новости, 21.01.2025

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технологии

иркутская область

забайкальский край

мтс

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ИРКУТСК, 21 янв — РИА Новости. Сбой мобильной связи произошел во вторник у пользователей мобильной сети МТС в Иркутской области из-за обрыва линии, сообщают представители мобильного оператора в ответах на сообщения пользователей в официальной группе "ВКонтакте". В Иркутской области произошел массовый сбой в работе оператора мобильной связи МТС. На отсутствие связи и мобильного интернета жители региона жалуются в соцсетях и официальной группе мобильного оператора. В частности, в официальной группе МТС во "ВКонтакте" пользователям сообщили, что ведутся работы по устранению аварийной ситуации. "Сейчас из-за обрыва линии связи мобильная связь может работает хуже, чем обычно. Делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. Пожалуйста, подождите", — говорится в сообщении. О возможных сроках восстановления не сообщается. В этот же день о сбое мобильной связи у пользователей МТС в Забайкальском крае сообщало Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона. В Telegram-канале ведомства уточняли, что причиной стал обрыв линии связи, специалисты работают над ее восстановлением.

https://ria.ru/20250114/sboy-1993701338.html

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технологии, иркутская область, забайкальский край, мтс