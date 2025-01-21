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Мизулина обратилась в СК из-за видео, где медсестра отшлепала мальчика - РИА Новости, 21.01.2025
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06:21 21.01.2025 (обновлено: 08:50 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mizulina-1994732358.html
Мизулина обратилась в СК из-за видео, где медсестра отшлепала мальчика
Мизулина обратилась в СК из-за видео, где медсестра отшлепала мальчика - РИА Новости, 21.01.2025
Мизулина обратилась в СК из-за видео, где медсестра отшлепала мальчика
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила в Следственный комитет видео, на которых запечатлено, как, предположительно, медсестра отшлепала... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:21:00+03:00
2025-01-21T08:50:00+03:00
происшествия
белово
кемеровская область
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила в Следственный комитет видео, на которых запечатлено, как, предположительно, медсестра отшлепала мальчика в больнице города Белово Кемеровской области. Ранее в соцсетях были распространены кадры, как медработник, предположительно, в темное время суток заходит в палату, снимает свой тапок и три раза шлепает им спрятавшего за углом в палате мальчика. Далее женщина выводит ребенка в коридор и ведет его "матери звонить". Также в соцсетях опубликованы скрины других детей, которые пишут, что эта медработник ругала их за то, что они, якобы, не хотели спать, а также ходили к пациентам из других палат. "Многие сейчас присылают видео из Кемеровской области: на кадрах, которые распространились в соцсетях, в детском инфекционном отделении больницы города Белово медсестра избивает маленького ребенка. Направим материалы в Следственный комитет. Вполне вероятно, что ситуация не единичная. Мне написала девочка-подросток, которая также сталкивалась с грубым отношением со стороны этой медсестры", – написала Екатерина Мизулина.В следственном управлении СК региона по данному факту организована доследственная проверка."В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в региональном следственном управлении СК.Проверку организовала и прокуратура города."По поручению прокурора области прокуратурой г. Белово незамедлительно организована проверка исполнения должностными лицами учреждения здравоохранения законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетним, а также исполнения федерального законодательства органами системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования",– сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.Ситуация находится на контроле прокуратуры области.
https://ria.ru/20250120/kuzbass-1994648664.html
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происшествия, белово, кемеровская область, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
Мизулина обратилась в СК из-за видео, где медсестра отшлепала мальчика

Мизулина отправила в СК видео из Кузбасса, где медсестра отшлепала мальчика

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила в Следственный комитет видео, на которых запечатлено, как, предположительно, медсестра отшлепала мальчика в больнице города Белово Кемеровской области.
Ранее в соцсетях были распространены кадры, как медработник, предположительно, в темное время суток заходит в палату, снимает свой тапок и три раза шлепает им спрятавшего за углом в палате мальчика. Далее женщина выводит ребенка в коридор и ведет его "матери звонить". Также в соцсетях опубликованы скрины других детей, которые пишут, что эта медработник ругала их за то, что они, якобы, не хотели спать, а также ходили к пациентам из других палат.
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"Многие сейчас присылают видео из Кемеровской области: на кадрах, которые распространились в соцсетях, в детском инфекционном отделении больницы города Белово медсестра избивает маленького ребенка. Направим материалы в Следственный комитет. Вполне вероятно, что ситуация не единичная. Мне написала девочка-подросток, которая также сталкивалась с грубым отношением со стороны этой медсестры", – написала Екатерина Мизулина.
В следственном управлении СК региона по данному факту организована доследственная проверка.
"В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в региональном следственном управлении СК.
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Проверку организовала и прокуратура города.
"По поручению прокурора области прокуратурой г. Белово незамедлительно организована проверка исполнения должностными лицами учреждения здравоохранения законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетним, а также исполнения федерального законодательства органами системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования",– сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
Ситуация находится на контроле прокуратуры области.
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ПроисшествияБеловоКемеровская областьЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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