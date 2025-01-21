https://ria.ru/20250121/mirzoyan-1994794642.html

Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС

Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС - РИА Новости, 21.01.2025

Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что ни о каких сроках вступления в Евросоюз речи не идет, а законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:48:00+03:00

2025-01-21T13:48:00+03:00

2025-01-21T14:03:00+03:00

в мире

армения

евросоюз

москва

арарат мирзоян

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5feaaac095560a013b6cb195b5e89dc4.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что ни о каких сроках вступления в Евросоюз речи не идет, а законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС является гражданской инициативой."Законопроект - это публичный документ. Вы можете посмотреть, если не смотрели: там ни о каких сроках, ни о каких конкретных механизмах речи не идет. Хочу напомнить, что это инициатива гражданского общества. Организации собрали нужные 50 тысяч голосов, как предписывает конституция Армении. И сейчас эта инициатива уже автоматически превратилась в законопроект и будет выставлена на голосование в парламенте", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.По его словам, правительство Армении одобрило законопроект и предполагается, что правящее большинство проголосует за него. "На этом пока всё, что касается закона. Дальше что будет, будем разбираться потом. Этим законом ничего другого не предполагается", - заявил Мирзоян.

https://ria.ru/20250114/armeniya-1993626876.html

армения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, евросоюз, москва, арарат мирзоян, сергей лавров