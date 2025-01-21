Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС
Мирзоян заявил, что вступление в ЕС это инициатива гражданского общества
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что ни о каких сроках вступления в Евросоюз речи не идет, а законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС является гражданской инициативой.
"Законопроект - это публичный документ. Вы можете посмотреть, если не смотрели: там ни о каких сроках, ни о каких конкретных механизмах речи не идет. Хочу напомнить, что это инициатива гражданского общества. Организации собрали нужные 50 тысяч голосов, как предписывает конституция Армении. И сейчас эта инициатива уже автоматически превратилась в законопроект и будет выставлена на голосование в парламенте", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
По его словам, правительство Армении одобрило законопроект и предполагается, что правящее большинство проголосует за него. "На этом пока всё, что касается закона. Дальше что будет, будем разбираться потом. Этим законом ничего другого не предполагается", - заявил Мирзоян.
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