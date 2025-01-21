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Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС - РИА Новости, 21.01.2025
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13:48 21.01.2025 (обновлено: 14:03 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mirzoyan-1994794642.html
Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС
Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС - РИА Новости, 21.01.2025
Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что ни о каких сроках вступления в Евросоюз речи не идет, а законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:48:00+03:00
2025-01-21T14:03:00+03:00
в мире
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москва
арарат мирзоян
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что ни о каких сроках вступления в Евросоюз речи не идет, а законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС является гражданской инициативой."Законопроект - это публичный документ. Вы можете посмотреть, если не смотрели: там ни о каких сроках, ни о каких конкретных механизмах речи не идет. Хочу напомнить, что это инициатива гражданского общества. Организации собрали нужные 50 тысяч голосов, как предписывает конституция Армении. И сейчас эта инициатива уже автоматически превратилась в законопроект и будет выставлена на голосование в парламенте", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.По его словам, правительство Армении одобрило законопроект и предполагается, что правящее большинство проголосует за него. "На этом пока всё, что касается закона. Дальше что будет, будем разбираться потом. Этим законом ничего другого не предполагается", - заявил Мирзоян.
https://ria.ru/20250114/armeniya-1993626876.html
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в мире, армения, евросоюз, москва, арарат мирзоян, сергей лавров
В мире, Армения, Евросоюз, Москва, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров
Глава МИД Армении рассказал об инициативе вступить в ЕС

Мирзоян заявил, что вступление в ЕС это инициатива гражданского общества

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что ни о каких сроках вступления в Евросоюз речи не идет, а законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС является гражданской инициативой.
"Законопроект - это публичный документ. Вы можете посмотреть, если не смотрели: там ни о каких сроках, ни о каких конкретных механизмах речи не идет. Хочу напомнить, что это инициатива гражданского общества. Организации собрали нужные 50 тысяч голосов, как предписывает конституция Армении. И сейчас эта инициатива уже автоматически превратилась в законопроект и будет выставлена на голосование в парламенте", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
По его словам, правительство Армении одобрило законопроект и предполагается, что правящее большинство проголосует за него. "На этом пока всё, что касается закона. Дальше что будет, будем разбираться потом. Этим законом ничего другого не предполагается", - заявил Мирзоян.
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14 января, 12:34
 
В миреАрменияЕвросоюзМоскваАрарат МирзоянСергей Лавров
 
 
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