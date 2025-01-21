Глава МИД Армении оценил визит в Россию
Мирзоян назвал визит в Москву хорошей возможностью обсуждения сотрудничества
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во вторник в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал свой визит в РФ хорошей возможностью для обсуждения двустороннего сотрудничества.
"Я полагаю, мой визит достаточно актуален в связи с динамикой развития наших двусторонних отношений. Я помню, в последний раз мы встречались в таком формате в июле 2023 года. Я думаю, что данный визит представляет хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а также для проведения обстоятельного обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки... Я хотел бы обозначить заинтересованность Республики Армения в продолжении эффективного политического диалога, нацеленного на обсуждение вопросов, затрагивающих наши двусторонние отношения и региональную ситуацию в целом", - заявил Мирзоян.
По его словам, Армения всегда придерживалась принципа открытого и конструктивного диалога. "И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча способствует взаимному пониманию", - заявил армянский министр.