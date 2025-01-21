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Глава МИД Армении оценил визит в Россию - РИА Новости, 21.01.2025
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12:22 21.01.2025 (обновлено: 12:35 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mirzoyan-1994773281.html
Глава МИД Армении оценил визит в Россию
Глава МИД Армении оценил визит в Россию - РИА Новости, 21.01.2025
Глава МИД Армении оценил визит в Россию
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во вторник в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал свой визит в РФ хорошей возможностью для обсуждения... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:22:00+03:00
2025-01-21T12:35:00+03:00
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ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во вторник в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал свой визит в РФ хорошей возможностью для обсуждения двустороннего сотрудничества."Я полагаю, мой визит достаточно актуален в связи с динамикой развития наших двусторонних отношений. Я помню, в последний раз мы встречались в таком формате в июле 2023 года. Я думаю, что данный визит представляет хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а также для проведения обстоятельного обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки... Я хотел бы обозначить заинтересованность Республики Армения в продолжении эффективного политического диалога, нацеленного на обсуждение вопросов, затрагивающих наши двусторонние отношения и региональную ситуацию в целом", - заявил Мирзоян.По его словам, Армения всегда придерживалась принципа открытого и конструктивного диалога. "И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча способствует взаимному пониманию", - заявил армянский министр.
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москва, армения, россия, арарат мирзоян, сергей лавров, политика
Москва, Армения, Россия, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров, Политика
Глава МИД Армении оценил визит в Россию

Мирзоян назвал визит в Москву хорошей возможностью обсуждения сотрудничества

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во вторник в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал свой визит в РФ хорошей возможностью для обсуждения двустороннего сотрудничества.
"Я полагаю, мой визит достаточно актуален в связи с динамикой развития наших двусторонних отношений. Я помню, в последний раз мы встречались в таком формате в июле 2023 года. Я думаю, что данный визит представляет хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а также для проведения обстоятельного обмена мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки... Я хотел бы обозначить заинтересованность Республики Армения в продолжении эффективного политического диалога, нацеленного на обсуждение вопросов, затрагивающих наши двусторонние отношения и региональную ситуацию в целом", - заявил Мирзоян.
По его словам, Армения всегда придерживалась принципа открытого и конструктивного диалога. "И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча способствует взаимному пониманию", - заявил армянский министр.
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