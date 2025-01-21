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Ярославские студенты стали чаще попадать в больницу из-за микронаушников - РИА Новости, 21.01.2025
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14:46 21.01.2025 (обновлено: 14:49 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mikronaushnik-1994808569.html
Ярославские студенты стали чаще попадать в больницу из-за микронаушников
Ярославские студенты стали чаще попадать в больницу из-за микронаушников - РИА Новости, 21.01.2025
Ярославские студенты стали чаще попадать в больницу из-за микронаушников
Медики отмечают в последние два года рост в Ярославской области числа студентов с застрявшим в ухе микронаушником, за две недели с начала года таких случаев уже РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:46:00+03:00
2025-01-21T14:49:00+03:00
ярославская область
здоровье
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Медики отмечают в последние два года рост в Ярославской области числа студентов с застрявшим в ухе микронаушником, за две недели с начала года таких случаев уже шесть, сообщает областная больница имени Н.В. Соловьева. На странице медучреждения в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что больница имени Соловьева круглосуточно принимает пациентов с заболеваниями и травмами ЛОР-органов, оказывая им экстренную и неотложную медицинскую помощь. Нередко ЛОР-врачам приходится удалять инородные тела, оказавшиеся в слуховом проходе. В ухо, по неосторожности или умышленно, могут попадать различные мелкие предметы, которые самостоятельно достать уже не удается, отмечают медики. "В последние два года отмечается отчетливый рост количества обратившихся студентов средних и высших учебных заведений с застрявшими в ухе микронаушниками. Если в прошлом году таких пациентов было более 20 человек, то за две недели этого года – уже шесть", - говорится в сообщении. Медики предложили свой ответ на вопрос, почему эти случаи участились сейчас. "Вероятно, потому что у студентов горячая пора – сессия. Экзамены нужно сдать во что бы то ни стало и даже ценой собственного здоровья", - отмечают они. В больнице иронизируют: кинофильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" вышел на экраны 60 лет назад, технический прогресс шагнул далеко вперед, только студенты остаются студентами.
https://ria.ru/20240914/zayavleniya-1972734493.html
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ярославская область, здоровье, общество
Ярославская область, Здоровье, Общество
Ярославские студенты стали чаще попадать в больницу из-за микронаушников

В Ярославской области у студентов участились случаи с застрявшим микронаушником

© Depositphotos.com / casanowe1Отоларинголог осматривает ухо пациентки
Отоларинголог осматривает ухо пациентки - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Depositphotos.com / casanowe1
Отоларинголог осматривает ухо пациентки. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Медики отмечают в последние два года рост в Ярославской области числа студентов с застрявшим в ухе микронаушником, за две недели с начала года таких случаев уже шесть, сообщает областная больница имени Н.В. Соловьева.
На странице медучреждения в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что больница имени Соловьева круглосуточно принимает пациентов с заболеваниями и травмами ЛОР-органов, оказывая им экстренную и неотложную медицинскую помощь. Нередко ЛОР-врачам приходится удалять инородные тела, оказавшиеся в слуховом проходе. В ухо, по неосторожности или умышленно, могут попадать различные мелкие предметы, которые самостоятельно достать уже не удается, отмечают медики.
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"В последние два года отмечается отчетливый рост количества обратившихся студентов средних и высших учебных заведений с застрявшими в ухе микронаушниками. Если в прошлом году таких пациентов было более 20 человек, то за две недели этого года – уже шесть", - говорится в сообщении.
Медики предложили свой ответ на вопрос, почему эти случаи участились сейчас.
"Вероятно, потому что у студентов горячая пора – сессия. Экзамены нужно сдать во что бы то ни стало и даже ценой собственного здоровья", - отмечают они.
В больнице иронизируют: кинофильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" вышел на экраны 60 лет назад, технический прогресс шагнул далеко вперед, только студенты остаются студентами.
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