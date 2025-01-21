https://ria.ru/20250121/mid-1994871572.html
МИД уведомил Токио о прекращении применения меморандума о японских центрах
МИД уведомил Токио о прекращении применения меморандума о японских центрах - РИА Новости, 21.01.2025
МИД уведомил Токио о прекращении применения меморандума о японских центрах
МИД уведомил Токио о прекращении применения меморандумов о японских центрах по техническому содействию реформам в России, сообщили во внешнеполитическом... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:23:00+03:00
2025-01-21T18:23:00+03:00
2025-01-21T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. МИД уведомил Токио о прекращении применения меморандумов о японских центрах по техническому содействию реформам в России, сообщили во внешнеполитическом ведомстве."МИД уведомил 21 января японскую сторону о прекращении применения меморандума между правительством России и правительством Японии о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам <...> и меморандума <...> о деятельности Японского центра по техническому содействию проводимым в России реформам", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, указанные договоренности основывались на том, что сотрудничество с Токио по преобразованиям в России будет способствовать установлению партнерства между странами, а также укреплению и развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной.Тем не менее недружественные шаги, которые Япония предпринимает с февраля 2022 года, идут вразрез с содержанием меморандумов, а антироссийская политика Токио говорит о том, что изложенные в перечисленных документах цели и задачи утратили актуальность, указали в министерстве.Накануне эксперты уточнили РИА Новости, что Россия не закрывает японские центры, речь идет лишь о прекращении применения меморандумов, подписанных 5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003-го — во Владивостоке.Япония приняла несколько пакетов антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Москва в качестве ответной меры отказалась от переговоров по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности. При этом Россия не раз отмечала, что это не она была инициатором прекращения взаимодействия, а именно Япония.
https://ria.ru/20250120/rossija-1994593212.html
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993658492.html
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япония, россия, токио, в мире
Япония, Россия, Токио, В мире
МИД уведомил Токио о прекращении применения меморандума о японских центрах
МИД РФ уведомил Токио о прекращении применения меморандумов о японских центрах
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
МИД уведомил Токио о прекращении применения меморандумов о японских центрах по техническому содействию реформам в России, сообщили во внешнеполитическом ведомстве
.
"МИД уведомил 21 января японскую сторону о прекращении применения меморандума между правительством России и правительством Японии о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам <...> и меморандума <...> о деятельности Японского центра по техническому содействию проводимым в России реформам", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, указанные договоренности основывались на том, что сотрудничество с Токио по преобразованиям в России будет способствовать установлению партнерства между странами, а также укреплению и развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной.
Тем не менее недружественные шаги, которые Япония предпринимает с февраля 2022 года, идут вразрез с содержанием меморандумов, а антироссийская политика Токио говорит о том, что изложенные в перечисленных документах цели и задачи утратили актуальность, указали в министерстве.
Накануне эксперты уточнили РИА Новости, что Россия
не закрывает японские центры, речь идет лишь о прекращении применения меморандумов, подписанных 5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003-го — во Владивостоке.
Япония
приняла несколько пакетов антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Москва в качестве ответной меры отказалась от переговоров по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова
и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности.
При этом Россия не раз отмечала, что это не она была инициатором прекращения взаимодействия, а именно Япония.