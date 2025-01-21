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Проект по обслуживанию в МФЦ по биометрии запустят в Нижегородской области

Проект по обслуживанию в МФЦ по биометрии запустят в Нижегородской области - РИА Новости, 21.01.2025

Проект по обслуживанию в МФЦ по биометрии запустят в Нижегородской области

Нижегородская область подключается к федеральному пилотному проекту по обслуживанию граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:26:00+03:00

2025-01-21T18:26:00+03:00

2025-01-21T18:26:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

россия

дмитрий григоренко

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Нижегородская область подключается к федеральному пилотному проекту по обслуживанию граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с использованием биометрии, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее аналогичный сервис был запущен в Челябинской, Ленинградской и Липецкой областях. "Нижегородская область подключается к федеральному пилотному проекту по обслуживанию граждан в МФЦ без предъявления паспорта на базе государственной Единой биометрической системы. Такое решение принял заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки в регион", - говорится в сообщении. С использованием биометрии в МФЦ граждане смогут получить более 100 услуг. Например, открыть бизнес, оформить различные пособия, в том числе для многодетных семей, получить или заменить водительское удостоверение. Для обслуживания без паспорта посетителю МФЦ, заранее зарегистрировавшему биометрию, достаточно будет посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит повысить скорость обслуживания на 25-30%. Как отметил вице-премьер РФ, сегодня МФЦ максимально ориентированы на скорость и удобство предоставления услуг для граждан и бизнеса. "Биометрия – это ещё один способ повышения уровня сервисности. Мы запустили сервис по обслуживанию в МФЦ без паспорта в трёх пилотных регионах, но намерены масштабировать проект по стране. Первой к нему присоединяется Нижегородская область", – приводятся в сообщении слова Григоренко. Новый сервис предлагается гражданам в дополнение к уже существующим способам обслуживания. Каждый сможет выбрать, как именно ему удобнее получать услуги – по паспорту или с применением биометрических технологий. В ходе рабочей поездки Григоренко также проинспектировал реализацию сервиса оплаты проезда в нижегородском метро по биометрии. В декабре терминалы для бесконтактных платежей были установлены и введены в эксплуатацию на всех 15 станциях метрополитена. "С декабря 2024 года мы внедрили биометрию и в метро – нижегородцам стал доступен такой способ оплаты проезда сразу на всех станциях. С момента запуска системы совершено более 8 тысяч транзакций по оплате с помощью биометрии. Активнее всего биометрию используют на самых загруженных станциях "Горьковская", "Парк культуры", "Московская". Обсуждаем возможность использования биометрии в перспективе и в других видах транспорта", – приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Нижегородский метрополитен стал третьим в стране, где был внедрён платёжный сервис на базе Единой биометрической системы. В 2025 году возможность оплаты проезда по биометрии появится в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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https://ria.ru/20241223/roditeli-1990867857.html

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нижегородская область, россия, дмитрий григоренко, глеб никитин