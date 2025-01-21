https://ria.ru/20250121/mazut-1994802046.html

На Кубани обнаружили скопления мазута в 45 сантиметров

На Кубани обнаружили скопления мазута в 45 сантиметров - РИА Новости, 21.01.2025

На Кубани обнаружили скопления мазута в 45 сантиметров

Размер фракций мазута, обнаруженных на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, достигает 45 сантиметров, сообщили власти района. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:17:00+03:00

2025-01-21T14:17:00+03:00

2025-01-21T14:24:00+03:00

происшествия

азовское море

славянский район

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Размер фракций мазута, обнаруженных на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, достигает 45 сантиметров, сообщили власти района. Во вторник краевой оперштаб заявил о расширении зоны мониторинга из-за обнаружения мазута на побережье Азовского моря. "При мониторинге береговой полосы в районе поселка Кучугуры и села Ачуево на территории Славянского района обнаружены фракции песка и водорослей, покрытых темной густой маслянистой жидкостью, имеющей резкий запах, свойственный нефтепродуктам. Фракции обнаружены на расстоянии 5-10 метров от уреза воды. Размер фракций составляет от 4 до 45 сантиметров. Павших морских птиц, рыб и животных не обнаружено", - говорится в сообщении. По данным властей, уже убрано 6 километров береговой полосы, собрано 150 килограмм загрязнённой фракции, которые накапливаются в контейнерах БН-8 (лодочка). В районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250121/tanker-1994754176.html

https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html

азовское море

славянский район

краснодарский край

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происшествия, азовское море, славянский район, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе