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Из первого резервуара судна "Волгонефть-239" откачали мазут - РИА Новости, 21.01.2025
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12:54 21.01.2025 (обновлено: 13:00 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mazut-1994782368.html
Из первого резервуара судна "Волгонефть-239" откачали мазут
Из первого резервуара судна "Волгонефть-239" откачали мазут - РИА Новости, 21.01.2025
Из первого резервуара судна "Волгонефть-239" откачали мазут
Мазут откачали из первого из четырех танков на судне "Волгонефть-239", на 12:00 мск от кормы танкера доставлено 500 тонн топлива, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:54:00+03:00
2025-01-21T13:00:00+03:00
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
тамань (станица)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мазут откачали из первого из четырех танков на судне "Волгонефть-239", на 12:00 мск от кормы танкера доставлено 500 тонн топлива, сообщили в Минтрансе РФ."На "Волгонефть-239" откачали первый из четырех танков с мазутом. По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза", — сообщили в ведомстве.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html
россия
керченский пролив
тамань (станица)
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россия, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, тамань (станица)
Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Тамань (станица)
Из первого резервуара судна "Волгонефть-239" откачали мазут

Из первого из четырех резервуаров судна "Волгонефть-239" откачали мазут

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мазут откачали из первого из четырех танков на судне "Волгонефть-239", на 12:00 мск от кормы танкера доставлено 500 тонн топлива, сообщили в Минтрансе РФ.
"На "Волгонефть-239" откачали первый из четырех танков с мазутом. По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза", — сообщили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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РоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКерченский проливТамань (станица)
 
 
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