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В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута - РИА Новости, 21.01.2025
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11:41 21.01.2025 (обновлено: 12:46 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mazut-1994764534.html
В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута
В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута - РИА Новости, 21.01.2025
В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута
Выбросы фракций мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:41:00+03:00
2025-01-21T12:46:00+03:00
происшествия
славянский район
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
азовское море
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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Выбросы фракций мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона."Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. По результатам обследования береговой полосы 20 января в районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов – небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.Уточняется, что контроль береговой полосы расширился - от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае – 265 километров.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html
славянский район
краснодарский край
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происшествия, славянский район, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, азовское море
Происшествия, Славянский район, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Азовское море
В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута

На берегу Азовского моря на Кубани зафиксировали выбросы мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута на берегу Анапы
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Выбросы фракций мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
"Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. По результатам обследования береговой полосы 20 января в районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов – небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что контроль береговой полосы расширился - от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае – 265 километров.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута
20 января, 16:33
 
ПроисшествияСлавянский районКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливеАзовское море
 
 
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