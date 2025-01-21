https://ria.ru/20250121/mazut-1994764534.html

В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута

В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута - РИА Новости, 21.01.2025

В Славянском районе Краснодарского края зафиксировали выбросы мазута

Выбросы фракций мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:41:00+03:00

2025-01-21T11:41:00+03:00

2025-01-21T12:46:00+03:00

происшествия

славянский район

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

азовское море

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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Выбросы фракций мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона."Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе. По результатам обследования береговой полосы 20 января в районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов – небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.Уточняется, что контроль береговой полосы расширился - от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае – 265 километров.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html

славянский район

краснодарский край

азовское море

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происшествия, славянский район, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, азовское море