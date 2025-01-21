https://ria.ru/20250121/mazut-1994749172.html

В Анапе запустили установку, просеивающую песок с мазутом

В Анапе запустили установку, просеивающую песок с мазутом - РИА Новости, 21.01.2025

В Анапе запустили установку, просеивающую песок с мазутом

Вибрационную установку для просеивания замазученного песка запустили на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский в Анапе, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 21.01.2025

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происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Вибрационную установку для просеивания замазученного песка запустили на площадке временного хранения в хуторе Воскресенский в Анапе, сообщили в МЧС РФ. "За сутки собрано с береговой линии и вывезено на площадки временного хранения 952 тонн отходов. На площадке временного хранения также организовано просеивание и очистка загрязнённого песка с помощью вибрационной установки", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250121/mazut-1994748064.html

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происшествия, россия, анапа, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе