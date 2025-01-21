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Маск выругался в адрес Шольца и исказил его имя

Маск выругался в адрес Шольца и исказил его имя - РИА Новости, 21.01.2025

Маск выругался в адрес Шольца и исказил его имя

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в социальной сети X канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявления о свободе слова и исказил его имя. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:23:00+03:00

2025-01-21T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в социальной сети X канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявления о свободе слова и исказил его имя.Так он отреагировал на высказывание германского политика о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций."Позор тебе, Оаф Шитс", — написал Маск.Примечательно, что слово оaf в английском языке означает "тупица". При этом shitz также по звучанию близко к ругательному слову, хоть и пишется иначе.Ранее Маск отметил в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.

https://ria.ru/20250119/ukraina-1994468396.html

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