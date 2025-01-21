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Испанские министры покинули соцсеть X после жеста Маска - РИА Новости, 21.01.2025
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13:45 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/mask-1994793471.html
Испанские министры покинули соцсеть X после жеста Маска
Испанские министры покинули соцсеть X после жеста Маска - РИА Новости, 21.01.2025
Испанские министры покинули соцсеть X после жеста Маска
Министр культуры Испании Эрнест Уртасун и министр по делам молодежи и детей Сира Рего вслед за вице-премьером и министром занятости Йоландой Диас заявили, что... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:45:00+03:00
2025-01-21T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр культуры Испании Эрнест Уртасун и министр по делам молодежи и детей Сира Рего вслед за вице-премьером и министром занятости Йоландой Диас заявили, что покидают социальную сеть X на фоне жеста миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа. Ранее второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас заявила, что покидает платформу социальной сети X, которая превратилась "в пропагандистскую машину", отметив, что приняла такое решение после "шокирующего" жеста Маска после инаугурации Трампа. "Эта (соцсеть - ред.)... превратилась в рупор ультраправой олигархии, а ее простирающиеся щупальца способствуют разжиганию ненависти и распространению дезинформации. Поэтому я прекращаю использовать этот аккаунт", - написал Уртасун в X. Министр по делам молодежи и детей Сира Рего в свою очередь заявила, что "нацистское приветствие" Илона Маска представляет собой "выражение намерений". "Я покидаю X, поскольку существуют альтернативы абсолютной власти технологического феодализма", - добавила Рего в своем аккаунте в соцсети. Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Позже Маск попытался оправдаться за спорный жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя".
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в мире, испания, сша, илон маск, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, Испания, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Испанские министры покинули соцсеть X после жеста Маска

Еще два испанских министра покинули X после жеста Маска на инаугурации Трампа

© Страница Илона Маска в соцсети XИлон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Илон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях. - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Страница Илона Маска в соцсети X
Илон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр культуры Испании Эрнест Уртасун и министр по делам молодежи и детей Сира Рего вслед за вице-премьером и министром занятости Йоландой Диас заявили, что покидают социальную сеть X на фоне жеста миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Ранее второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас заявила, что покидает платформу социальной сети X, которая превратилась "в пропагандистскую машину", отметив, что приняла такое решение после "шокирующего" жеста Маска после инаугурации Трампа.
Илон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях. - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа
Вчера, 12:00
«
"Эта (соцсеть - ред.)... превратилась в рупор ультраправой олигархии, а ее простирающиеся щупальца способствуют разжиганию ненависти и распространению дезинформации. Поэтому я прекращаю использовать этот аккаунт", - написал Уртасун в X.
Министр по делам молодежи и детей Сира Рего в свою очередь заявила, что "нацистское приветствие" Илона Маска представляет собой "выражение намерений".
«
"Я покидаю X, поскольку существуют альтернативы абсолютной власти технологического феодализма", - добавила Рего в своем аккаунте в соцсети.
Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
Позже Маск попытался оправдаться за спорный жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя".
Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации
20 января, 22:51
 
В миреИспанияСШАИлон МаскДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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