Испанский вице-премьер покинет соцсеть X после жеста Маска на инаугурации
Вице-премьер Испании Диас заявила, что покинет соцсеть X из-за жеста Маска
© Getty Images / Justin SullivanИлон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
© Getty Images / Justin Sullivan
Илон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас заявила, что покидает платформу социальной сети X, которая превратилась "в пропагандистскую машину", отметив, что приняла такое решение после "шокирующего" жеста миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
"Вчера вечером весь мир наблюдал, как Илон Маск имитировал нацистское приветствие во время инаугурации Трампа. Этот шокирующий образ привел меня к принятию решения, которое я рассматривала несколько месяцев ... Я приняла решение перестать использовать этот аккаунт", - написала Диас в X.
По мнению Диас, уже несколько месяцев Маск использовал X в политических целях. Она отметила, что социальная сеть перестала быть просто средством коммуникации или социальной сетью, а превратилась в "пропагандистскую машину", которая "формирует общественное мнение".
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