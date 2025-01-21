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Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
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12:00 21.01.2025 (обновлено: 12:57 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mask-1994767484.html
Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа
Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X свой жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. "Честно говоря, им нужны более... РИА Новости, 21.01.2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X свой жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. "Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе "вы все Гитлеры" так надоели", — написал он. При этом миллиардер прикрепил свой старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев. Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа

Маск обвинил демократов в грязных приемах из-за раздувания истории с его жестом

© Getty Images / Justin SullivanИлон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Илон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях. - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Justin Sullivan
Илон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X свой жест после инаугурации президента США Дональда Трампа.

"Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе "вы все Гитлеры" так надоели", — написал он.

При этом миллиардер прикрепил свой старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.

Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
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