Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа
Маск обвинил демократов в грязных приемах из-за раздувания истории с его жестом
© Getty Images / Justin SullivanИлон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
© Getty Images / Justin Sullivan
Илон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X свой жест после инаугурации президента США Дональда Трампа.
"Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе "вы все Гитлеры" так надоели", — написал он.
При этом миллиардер прикрепил свой старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.
Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
"Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе "вы все Гитлеры" так надоели", — написал он.
При этом миллиардер прикрепил свой старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.
Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.