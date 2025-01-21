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Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа

Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X свой жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. "Честно говоря, им нужны более... РИА Новости, 21.01.2025

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в мире

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илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X свой жест после инаугурации президента США Дональда Трампа. "Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе "вы все Гитлеры" так надоели", — написал он. При этом миллиардер прикрепил свой старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев. Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп