https://ria.ru/20250121/mask-1994715356.html

Маск на параде Трампа показал жест, похожий на нацистское приветствие

Маск на параде Трампа показал жест, похожий на нацистское приветствие - РИА Новости, 21.01.2025

Маск на параде Трампа показал жест, похожий на нацистское приветствие

Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после... РИА Новости, 21.01.2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии. Маск вышел к присутствующим на арене Capital One в Вашингтоне гостям в приподнятом настроении, он не скрывал своих радостных эмоций от инаугурации Трампа и заявив, что "вот так ощущается победа". Поблагодарив присутствующих за избрание Трампа, он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие, его выступление транслировали американские телеканалы. Ранее Маска критиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним так же. Маск, в свою очередь, назвал этот тезис правдивым. После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (например, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. На фоне критики Маск обвинил в антисемитизме Демократическую партию США, встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, летал в Польшу для участия в симпозиуме по антисемитизму, где посетил Освенцим.

https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html

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Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, вашингтон (штат), израиль, илон маск, дональд трамп, биньямин нетаньяху, apple, sony pictures, выборы президента сша — 2024