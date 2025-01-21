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В Мариуполе задержали украинского шпиона - РИА Новости, 21.01.2025
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05:42 21.01.2025 (обновлено: 06:44 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/mariupol-1994730704.html
В Мариуполе задержали украинского шпиона
В Мариуполе задержали украинского шпиона - РИА Новости, 21.01.2025
В Мариуполе задержали украинского шпиона
ФСБ задержала шпиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Мариуполе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:42:00+03:00
2025-01-21T06:44:00+03:00
украина
россия
мариуполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. ФСБ задержала шпиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Мариуполе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР."Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель г. Мариуполя, подозреваемый в государственной измене и шпионаже в пользу противника", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что задержанный собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя, будучи гражданином Украины. После получения российского паспорта продолжил эту деятельность по заданию ГУР МО Украины.Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по уголовным статьям за госизмену и шпионаж.
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украина, россия, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Украина, Россия, Мариуполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В Мариуполе задержали украинского шпиона

ФСБ задержала шпиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Мариуполе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. ФСБ задержала шпиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Мариуполе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель г. Мариуполя, подозреваемый в государственной измене и шпионаже в пользу противника", — говорится в заявлении.
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В ведомстве отметили, что задержанный собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя, будучи гражданином Украины. После получения российского паспорта продолжил эту деятельность по заданию ГУР МО Украины.
Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по уголовным статьям за госизмену и шпионаж.
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УкраинаРоссияМариупольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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