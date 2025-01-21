https://ria.ru/20250121/mariupol-1994730704.html
В Мариуполе задержали украинского шпиона
В Мариуполе задержали украинского шпиона - РИА Новости, 21.01.2025
В Мариуполе задержали украинского шпиона
ФСБ задержала шпиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Мариуполе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:42:00+03:00
2025-01-21T05:42:00+03:00
2025-01-21T06:44:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. ФСБ задержала шпиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Мариуполе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР."Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель г. Мариуполя, подозреваемый в государственной измене и шпионаже в пользу противника", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что задержанный собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии вблизи Мариуполя, будучи гражданином Украины. После получения российского паспорта продолжил эту деятельность по заданию ГУР МО Украины.Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по уголовным статьям за госизмену и шпионаж.
https://ria.ru/20241112/prigovor-1983389122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
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В Мариуполе задержали украинского шпиона
ФСБ задержала шпиона Главного управления разведки Минобороны Украины в Мариуполе