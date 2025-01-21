https://ria.ru/20250121/maksimenko-1994732782.html

Осужденный экс-замглавы ФСИН Максименко накопил многомиллионные долги

Осужденный экс-замглавы ФСИН Максименко накопил многомиллионные долги - РИА Новости, 21.01.2025

Осужденный экс-замглавы ФСИН Максименко накопил многомиллионные долги

Осужденный за получение взятки экс-замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко накопил долги более чем на 376 миллионов рублей, которые будут взысканы, выяснило РИА РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:38:00+03:00

2025-01-21T06:38:00+03:00

2025-01-21T06:38:00+03:00

происшествия

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валерий максименко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сбербанк россии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Осужденный за получение взятки экс-замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко накопил долги более чем на 376 миллионов рублей, которые будут взысканы, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и исполнительные производства. Согласно судебным материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, у Максименко, в том числе на банковских счетах, хранилось более 1,1 миллиона рублей. Кроме того, бывший чиновник владел акциями Apple Inc. в количестве 25 штук на З тысячи долларов США, депозитарными расписками Alibaba (NYSE) более чем на 1,8 тысячи долларов США, депозитарными расписками Aluminum Corp в количестве 150 штук на 1,9 тысячи долларов США, а также акциями Сбербанка на 328,5 тысячи рублей - все это имущество было арестовано и, по решению суда, должно быть взыскано при отсутствии у Максименко возможности добровольного возмещения ущерба. Вместе с тем Максименко задолжал 43,3 миллиона рублей по уголовному штрафу, который был ему назначен вместе с основным наказанием, а также более 3 миллионов рублей исполнительского сбора за неуплату уголовного штрафа в срок. Кроме этого, Максименко должен возместить ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам, более чем на 329 миллионов рублей. Кроме того, арестовано и имущество Максименко. В мае 2023 года бывший замдиректора ФСИН России был приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Также он был оштрафован на 43 миллиона 378 тысяч рублей и лишен права занимать должности на госслужбе на 11 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск ГП РФ о взыскании с Максименко в доход государства более 330 миллионов рублей. Бывший чиновник был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. В суде установлено, что с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года Максименко получил от бизнесмена более 2,1 миллиона рублей взятки в виде длительной аренды загородного дома. Взамен Максименко обеспечил заключение с подконтрольной бизнесмену компанией договоров на строительство объектов для ФСИН. Кроме того, в 2018-2019 годах Максименко, зная, что одно из предприятий не обладает необходимыми ресурсами для выполнения строительно-монтажных работ, обязал территориальные органы ФСИН заключить госконтракты с данным ФГУП на сумму 3,6 миллиарда рублей для дальнейшего заключения договоров субподряда с компаниями вышеназванного бизнесмена.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html

https://ria.ru/20240831/demchik-1969653104.html

https://ria.ru/20240909/pokazaniya-1971511520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сша, россия, валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сбербанк россии