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Лукашенко предупредил о вооруженных бандах у границ Белоруссии - РИА Новости, 21.01.2025
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17:21 21.01.2025 (обновлено: 18:16 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994851054.html
Лукашенко предупредил о вооруженных бандах у границ Белоруссии
Лукашенко предупредил о вооруженных бандах у границ Белоруссии - РИА Новости, 21.01.2025
Лукашенко предупредил о вооруженных бандах у границ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики есть вооруженные банды, стремящиеся захватить часть ее территории, его слова приводит... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:21:00+03:00
2025-01-21T18:16:00+03:00
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МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики есть вооруженные банды, стремящиеся захватить часть ее территории, его слова приводит агентство Белта."Мы с ними работаем &lt;...&gt; Они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить. Поэтому если что-то не так, подскажите нам. Милиции, еще кому-то наберите, подскажите. У нас подвижное государство. Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это главное для нас сегодня", — сказал белорусский лидер во время общения с работниками Минского автозавода.Лукашенко назвал приоритетом строить жизнь без войны в безопасном государстве. "Поэтому вопрос обороны и безопасности — вопрос номер один. Кому нужна страна, где мама с отцом боятся ребенка выпустить на улицу", — отметил он.Президент республики напомнил, что в 1990-е годы преступность буквально "выжигали каленым железом". "Я должен был защитить тех людей, которые избрали меня президентом. Сейчас не та ситуация, сейчас мы действуем спокойно. Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому сосредоточены там", — пояснил руководитель страны.Ранее Лукашенко заявлял, что белорусские силовики готовы противодействовать вооруженным формированиям из числа радикальных оппозиционеров, которые за границей готовятся к захвату любого районного центра на территории республики. По словам госсекретаря Совбеза страны Александра Вольфовича, белорусские экстремисты за рубежом готовят план захвата приграничных районов и ввода туда "миротворческого" контингента западных государств.
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994841565.html
https://ria.ru/20250117/lukashenko-1994157694.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Александр Вольфович
Лукашенко предупредил о вооруженных бандах у границ Белоруссии

Лукашенко: вооруженные банды у границ Белоруссии хотят захватить часть ее земли

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у границ республики есть вооруженные банды, стремящиеся захватить часть ее территории, его слова приводит агентство Белта.
"Мы с ними работаем <...> Они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить. Поэтому если что-то не так, подскажите нам. Милиции, еще кому-то наберите, подскажите. У нас подвижное государство. Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это главное для нас сегодня", — сказал белорусский лидер во время общения с работниками Минского автозавода.
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Лукашенко назвал приоритетом строить жизнь без войны в безопасном государстве.
"Поэтому вопрос обороны и безопасности — вопрос номер один. Кому нужна страна, где мама с отцом боятся ребенка выпустить на улицу", — отметил он.
Президент республики напомнил, что в 1990-е годы преступность буквально "выжигали каленым железом".
"Я должен был защитить тех людей, которые избрали меня президентом. Сейчас не та ситуация, сейчас мы действуем спокойно. Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому сосредоточены там", — пояснил руководитель страны.
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусские силовики готовы противодействовать вооруженным формированиям из числа радикальных оппозиционеров, которые за границей готовятся к захвату любого районного центра на территории республики.
По словам госсекретаря Совбеза страны Александра Вольфовича, белорусские экстремисты за рубежом готовят план захвата приграничных районов и ввода туда "миротворческого" контингента западных государств.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоАлександр Вольфович
 
 
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