https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994841565.html

Лукашенко заявил, что готов помиловать оппозиционеров

Лукашенко заявил, что готов помиловать оппозиционеров - РИА Новости, 21.01.2025

Лукашенко заявил, что готов помиловать оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он как глава государства готов помиловать участников протестов оппозиции в 2020 году, но прежде простить их РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:51:00+03:00

2025-01-21T16:51:00+03:00

2025-01-21T16:51:00+03:00

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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он как глава государства готов помиловать участников протестов оппозиции в 2020 году, но прежде простить их должен народ. "Мы немало людей уже вернули в свое общество. Они все у нас на контроле… Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. И притом не я должен прощать, хоть я по конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение - я подпишу указ. Нет – значит, нет. Поэтому мы аккуратно относимся к этим людям", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление он сделал во время общения с работниками Минского автозавода. При этом президент подчеркнул, что каждый должен ответить по закону. Лукашенко напомнил, что в стране действует комиссия по рассмотрению обращений оппозиционеров, выехавших после событий 2020 года из Белоруссии и теперь желающих вернуться на родину. "Там (за рубежом среди оппозиционеров – ред.) сегодня половина точно хочет обратно вернуться. Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к Шведу - генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы (представители выехавшей из страны оппозиции – ред.) творили в 2020 году", - сказал Лукашенко. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20250115/lukashenko-1993838931.html

https://ria.ru/20250103/lukashenko-1992420776.html

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в мире, здоровье - общество, белоруссия, александр лукашенко