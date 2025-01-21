https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994823984.html
Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию - РИА Новости, 21.01.2025
Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выдвинуть кандидатуру американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:33:00+03:00
2025-01-21T15:33:00+03:00
2025-01-21T15:33:00+03:00
в мире
белоруссия
америка
сша
александр лукашенко
дональд трамп
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_5ccbad65625bfe48e8067636c0342a67.jpg
МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выдвинуть кандидатуру американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем. "Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом - мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит", - приводит агентство Белта слова Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода. Что касается предвыборных заявлений Трампа, белорусский лидер отметил, что нельзя осчастливить только американский народ. "Трамп же ведь не мальчишка, он уже отработал срок. Ему уже надо какие-то выводы делать. И надо понимать, что, кроме американцев, в мире еще больше 200 народов и народностей. И государств, которые хотят, чтобы эти народы хорошо жили. А Америка себя очень плохо ведет в последнее время", - сказал Лукашенко. По его словам, США не смогут уже в одиночку доминировать в мире и "никакой Китай они не сломают и не переломят".
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html
белоруссия
америка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_81fc76cdeef6165e5226d3601c4440ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, америка, сша, александр лукашенко, дональд трамп, минский автомобильный завод
В мире, Белоруссия, Америка, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Минский автомобильный завод
Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Лукашенко выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он станет миротворцем