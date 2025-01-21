https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994823984.html

Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию - РИА Новости, 21.01.2025

Лукашенко предложил кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выдвинуть кандидатуру американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:33:00+03:00

2025-01-21T15:33:00+03:00

2025-01-21T15:33:00+03:00

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минский автомобильный завод

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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выдвинуть кандидатуру американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем. "Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом - мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит", - приводит агентство Белта слова Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода. Что касается предвыборных заявлений Трампа, белорусский лидер отметил, что нельзя осчастливить только американский народ. "Трамп же ведь не мальчишка, он уже отработал срок. Ему уже надо какие-то выводы делать. И надо понимать, что, кроме американцев, в мире еще больше 200 народов и народностей. И государств, которые хотят, чтобы эти народы хорошо жили. А Америка себя очень плохо ведет в последнее время", - сказал Лукашенко. По его словам, США не смогут уже в одиночку доминировать в мире и "никакой Китай они не сломают и не переломят".

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html

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в мире, белоруссия, америка, сша, александр лукашенко, дональд трамп, минский автомобильный завод