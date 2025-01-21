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Лукашенко высказался об инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
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14:41 21.01.2025 (обновлено: 18:51 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html
Лукашенко высказался об инаугурации Трампа
Лукашенко высказался об инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Лукашенко высказался об инаугурации Трампа
Александр Лукашенко неодобрительно оценил поведение и высказывания Дональда Трампа во время инаугурации, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:41:00+03:00
2025-01-21T18:51:00+03:00
в мире
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джо байден
александр лукашенко
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МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко неодобрительно оценил поведение и высказывания Дональда Трампа во время инаугурации, передает Sputnik Беларусь.&quot;Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена, предыдущего президента. Но я смотрел на него — он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. &lt;…&gt; Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот, Байден вместе с Камалой Харрис&quot;, — сказал он.Лукашенко признался, что негативно воспринял всю церемонию, потому что Трамп начал поносить Байдена и всю предыдущую администрацию США.Лукашенко назвал оскорбление предшественников недопустимым, даже если они не всегда были правы.&quot;Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит, скажет спасибо&quot;, — сказал он.Лукашенко также высказался об отмене Трампом указов Байдена. По его оценке, это отрицательно характеризует США и говорит о серьезной нестабильности в государстве. Это значит, полагает президент Белоруссии, что в США нет главного — преемственности.
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html
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в мире, белоруссия, дональд трамп, джо байден, александр лукашенко, минский автомобильный завод, инаугурация трампа — 2025
В мире, Белоруссия, Дональд Трамп, Джо Байден, Александр Лукашенко, Минский автомобильный завод, Инаугурация Трампа — 2025
Лукашенко высказался об инаугурации Трампа

Лукашенко возмутила речь Трампа на инаугурации

© AP Photo / Kenny HolstonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Kenny Holston
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи. Архивное фото
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МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко неодобрительно оценил поведение и высказывания Дональда Трампа во время инаугурации, передает Sputnik Беларусь.
«

"Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена, предыдущего президента. Но я смотрел на него — он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. <…> Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот, Байден вместе с Камалой Харрис", — сказал он.

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Лукашенко признался, что негативно воспринял всю церемонию, потому что Трамп начал поносить Байдена и всю предыдущую администрацию США.
Лукашенко назвал оскорбление предшественников недопустимым, даже если они не всегда были правы.
«

"Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит, скажет спасибо", — сказал он.

Лукашенко также высказался об отмене Трампом указов Байдена. По его оценке, это отрицательно характеризует США и говорит о серьезной нестабильности в государстве. Это значит, полагает президент Белоруссии, что в США нет главного — преемственности.
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В миреБелоруссияДональд ТрампДжо БайденАлександр ЛукашенкоМинский автомобильный заводИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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