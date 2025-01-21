https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html

Лукашенко высказался об инаугурации Трампа

Лукашенко высказался об инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

Лукашенко высказался об инаугурации Трампа

Александр Лукашенко неодобрительно оценил поведение и высказывания Дональда Трампа во время инаугурации, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:41:00+03:00

2025-01-21T14:41:00+03:00

2025-01-21T18:51:00+03:00

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инаугурация трампа — 2025

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МИНСК, 21 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко неодобрительно оценил поведение и высказывания Дональда Трампа во время инаугурации, передает Sputnik Беларусь."Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена, предыдущего президента. Но я смотрел на него — он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. <…> Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот, Байден вместе с Камалой Харрис", — сказал он.Лукашенко признался, что негативно воспринял всю церемонию, потому что Трамп начал поносить Байдена и всю предыдущую администрацию США.Лукашенко назвал оскорбление предшественников недопустимым, даже если они не всегда были правы."Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит, скажет спасибо", — сказал он.Лукашенко также высказался об отмене Трампом указов Байдена. По его оценке, это отрицательно характеризует США и говорит о серьезной нестабильности в государстве. Это значит, полагает президент Белоруссии, что в США нет главного — преемственности.

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html

https://ria.ru/20250120/kosachev-1994707102.html

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в мире, белоруссия, дональд трамп, джо байден, александр лукашенко, минский автомобильный завод, инаугурация трампа — 2025