https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994806685.html

Лукашенко назвал свободу человека важнейшим направлением работы

Лукашенко назвал свободу человека важнейшим направлением работы - РИА Новости, 21.01.2025

Лукашенко назвал свободу человека важнейшим направлением работы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важнейшим направлением работы будет свобода человека, если его еще раз выберут главой государства. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:38:00+03:00

2025-01-21T14:38:00+03:00

2025-01-21T16:06:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

олег гайдукевич

анна канопацкая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/89/1551558964_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_7bfba866cee841d6598e03fd2f0beeff.jpg

МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важнейшим направлением работы будет свобода человека, если его еще раз выберут главой государства. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. "Я вам должен сказать, если мне еще придется работать президентом, одним из основных моих направлений будет то, чтобы людям не закрывали рот. Чтобы не было этой лишней заорганизованности. Для меня будет важнейшим направлением работы свобода человека. Но свобода, как меня когда-то учили: вот ты - личность, ты свободен. Но рядом плечо одного, здесь плечо другого. Не толкай его. Вот это твоя свобода, а это - его. И ты ему не мешай", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что человек волен жить в своей стране свободно, но не мешать другим. "Вот мое требование. И вы никому не верьте, если кто-то вам пришел, тут рот закрывает, сказать не дает. Пожалуйста. Но одно дело, когда ты один на один разговариваешь, другое дело, когда ты в коллективе, 5 человек, разговариваешь. Третье дело, когда у тебя огромный тысячный коллектив. А пятое дело, когда ты в телевизоре или как блогер вещаешь. Ты должен нести ответственность, ты свою информацию выдаешь на миллионы людей", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко заявил, что отвечает за свои слова, и так должен поступать каждый.Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250119/lukashenko-1994464631.html

https://ria.ru/20250118/pomilovanie-1994343481.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая