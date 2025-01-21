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Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.01.2025
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12:27 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994774723.html
Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко
Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.01.2025
Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские специалисты могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы,... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:27:00+03:00
2025-01-21T12:27:00+03:00
в мире
белоруссия
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские специалисты могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы, сообщило агентство Белта.&quot;Президент заметил, что в Белоруссии хорошие конструкторы и сборочные производства. Наши специалисты, заявил он, могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент - надо ли эта продукция Белоруссии? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогают братья-россияне&quot; - сообщает агентство Белта.При этом подчеркивается, что белорусский лидер отметил необходимость производства "для людей". "Надо для людей что-то делать. То есть надо вкладывать деньги туда, где мы умеем, соображаем, что-то делаем", - приводит агентство слова президента.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко

Лукашенко: белорусские специалисты могут произвести любую технику вплоть до АЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские специалисты могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы, сообщило агентство Белта.
«

"Президент заметил, что в Белоруссии хорошие конструкторы и сборочные производства. Наши специалисты, заявил он, могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент - надо ли эта продукция Белоруссии? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогают братья-россияне" - сообщает агентство Белта.

При этом подчеркивается, что белорусский лидер отметил необходимость производства "для людей". "Надо для людей что-то делать. То есть надо вкладывать деньги туда, где мы умеем, соображаем, что-то делаем", - приводит агентство слова президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй в Белоруссии АЭС
Вчера, 11:40
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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