https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994774723.html

Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко

Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.01.2025

Белорусские специалисты могут производить атомные бомбы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские специалисты могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:27:00+03:00

2025-01-21T12:27:00+03:00

2025-01-21T12:27:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские специалисты могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы, сообщило агентство Белта."Президент заметил, что в Белоруссии хорошие конструкторы и сборочные производства. Наши специалисты, заявил он, могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент - надо ли эта продукция Белоруссии? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогают братья-россияне" - сообщает агентство Белта.При этом подчеркивается, что белорусский лидер отметил необходимость производства "для людей". "Надо для людей что-то делать. То есть надо вкладывать деньги туда, где мы умеем, соображаем, что-то делаем", - приводит агентство слова президента.

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994764412.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко