https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994764412.html
Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй в Белоруссии АЭС
Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй в Белоруссии АЭС - РИА Новости, 21.01.2025
Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй в Белоруссии АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство в республике второй атомной... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:40:00+03:00
2025-01-21T11:40:00+03:00
2025-01-21T11:44:00+03:00
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство в республике второй атомной электростанции, передает агентство Белта."Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным строительство в республике второй атомной электростанции", - говорится в сообщении агентства.По словам белорусского лидера, место строительства еще не определено, но потенциальные площадки имеются.
https://ria.ru/20250116/lukashenko-1993967492.html
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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство второй в Белоруссии АЭС
Белта: Лукашенко хочет обсудить с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии