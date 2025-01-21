https://ria.ru/20250121/liksutov-1994766167.html
Ликсутов: около 17 000 рабочих мест появится на новых предприятиях в Москве
Ликсутов: около 17 000 рабочих мест появится на новых предприятиях в Москве - РИА Новости, 21.01.2025
Ликсутов: около 17 000 рабочих мест появится на новых предприятиях в Москве
В Москве продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов, которые направлены на развитие промышленности; благодаря этим инициативам в столице будут... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:13:00+03:00
2025-01-21T12:13:00+03:00
2025-01-21T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов, которые направлены на развитие промышленности; благодаря этим инициативам в столице будут построены предприятия по выпуску продуктов питания, стройматериалов, где создадут около 17 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина с 2016 года столица на особых условиях предоставляет инвесторам земельные участки для создания новых производств. Благодаря поддержке города в Москве появятся предприятия по выпуску пищевой и строительной продукции, компактной коммунальной техники на электрической тяге и аккумуляторных батарей, медицинских изделий, а также откроются новые промышленные технопарки", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что всего на предприятиях будет создано около 17 тысяч новых рабочих мест.Кроме того, в 2024 году в Москве объявили торги на право заключить соглашения о реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов в первый раз."В 2024 году в рамках масштабных инвестиционных проектов для создания промышленных предприятий город выделил инвесторам 26 земельных участков площадью свыше 177 гектаров земли по льготной ставке один рубль в год. Договоры аренды заключили сроком на пять лет. За это время инвесторы должны завершить строительство и запустить производства", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что около 1,5 миллиона квадратных метров составит общая площадь промобъектов по инвестиционным проектам.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для создания производств столица предоставила инвесторам в прошлом году по льготной ставке около 270 гектаров.Отмечается, что в городе одобрено и реализуется свыше 90 масштабных инвестпроектов, благодаря им в Москве будет создано около 60 тысяч рабочих мест. Также более половины проектов реализуется на льготных условиях. Например, земельные участки в аренду столица предоставила инвесторам по ставке один рубль в год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: около 17 000 рабочих мест появится на новых предприятиях в Москве
Ликсутов: на новых предприятиях в Москве создадут около 17 тысяч рабочих мест
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Москве продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов, которые направлены на развитие промышленности; благодаря этим инициативам в столице будут построены предприятия по выпуску продуктов питания, стройматериалов, где создадут около 17 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина
с 2016 года столица на особых условиях предоставляет инвесторам земельные участки для создания новых производств. Благодаря поддержке города в Москве
появятся предприятия по выпуску пищевой и строительной продукции, компактной коммунальной техники на электрической тяге и аккумуляторных батарей, медицинских изделий, а также откроются новые промышленные технопарки", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что всего на предприятиях будет создано около 17 тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, в 2024 году в Москве объявили торги на право заключить соглашения о реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов в первый раз.
"В 2024 году в рамках масштабных инвестиционных проектов для создания промышленных предприятий город выделил инвесторам 26 земельных участков площадью свыше 177 гектаров земли по льготной ставке один рубль в год. Договоры аренды заключили сроком на пять лет. За это время инвесторы должны завершить строительство и запустить производства", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Он добавил, что около 1,5 миллиона квадратных метров составит общая площадь промобъектов по инвестиционным проектам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для создания производств столица предоставила инвесторам в прошлом году по льготной ставке около 270 гектаров.
Отмечается, что в городе одобрено и реализуется свыше 90 масштабных инвестпроектов, благодаря им в Москве будет создано около 60 тысяч рабочих мест. Также более половины проектов реализуется на льготных условиях. Например, земельные участки в аренду столица предоставила инвесторам по ставке один рубль в год.