https://ria.ru/20250121/les-1994787165.html
Заслуженный лесовод получил десять лет колонии за рубку подмосковных лесов
Заслуженный лесовод получил десять лет колонии за рубку подмосковных лесов - РИА Новости, 21.01.2025
Заслуженный лесовод получил десять лет колонии за рубку подмосковных лесов
Красногорский городской суд приговорил бывшего зампредседателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Александра Прокопченко к 10 годам колонии по делу о рубке... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:18:00+03:00
2025-01-21T13:18:00+03:00
2025-01-21T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Красногорский городской суд приговорил бывшего зампредседателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Александра Прокопченко к 10 годам колонии по делу о рубке лесов под видом санитарно-оздоровительных мероприятий и продаже древесины мебельным фабрикам, остальные члены преступной группы получили сроки от 5 до 9 лет, сообщает прокуратура Московской области. "Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов и членов преступного сообщества, семеро из которых - должностные лица комитета лесного хозяйства Московской области и подведомственных ему структур", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия Прокопченко, Дмитрий Елистратов, Максим Кусков, Андрей Сердюк, Сергей Дроненко, Михаил Шпагин, Эдуарда Тарасов, Денис и Наталья Нефедьевы были признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, покушении на незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, уничтожении лесных насаждений, посредничестве во взяточничестве, даче взятки, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. По информации прокуратуры, в 2015 году зампредседателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Прокопченко и гендиректор ГКУ МО "Мособллес" Наталья Нефедьева создали преступную группу, куда они вовлекли руководителей подведомственных учреждений, а также сотрудников ООО "Плитинвест", которой владел Денис Нефедьев. С 2016 по 2021 годы с помощью взяток под видом санитарно-оздоровительных мероприятий и утилизации порубочных остатков в Москве и Московской области они незаконно вырубили гектары здорового леса, который в последующем продали различным фабрикам. Ущерб от преступлений превысил 50 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, суд приговорил Прокопченко к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 8 миллионов рублей и ограничением свободы на 1 год. Нефедьева была осуждена к 9 годам колонии общего режима со штрафом 6 миллионов рублей и ограничением свободы на 1 год, она взята под стражу в зале суда. Соучастникам суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 5 до 8 лет со штрафами на общую сумму более 27 миллионов рублей. Также суд по гражданскому иску подмосковного комитета лесного хозяйства взыскал с подсудимых более 44 миллионов рублей, а по иску национального парка "Лосиный остров" – свыше 42 миллионов рублей. Кроме того, сохранен арест имущества осужденных в целях обеспечения гражданских исков и взыскания штрафов. В марте 2020-го заместителю председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александру Прокопченко было присвоено почётное звание "Заслуженный лесовод Российской Федерации". Задержали его после возбуждения уголовного дела полтора года спустя. Приговор суда в законную силу не вступил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва
Заслуженный лесовод получил десять лет колонии за рубку подмосковных лесов
Чиновник лесхоза Подмосковья Прокопченко получил 10 лет за вырубку и сбыт леса
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости.
Красногорский городской суд приговорил бывшего зампредседателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Александра Прокопченко к 10 годам колонии по делу о рубке лесов под видом санитарно-оздоровительных мероприятий и продаже древесины мебельным фабрикам, остальные члены преступной группы получили сроки от 5 до 9 лет, сообщает прокуратура
Московской области.
"Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов и членов преступного сообщества, семеро из которых - должностные лица комитета лесного хозяйства Московской области
и подведомственных ему структур", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия Прокопченко, Дмитрий Елистратов, Максим Кусков, Андрей Сердюк, Сергей Дроненко, Михаил Шпагин, Эдуарда Тарасов, Денис и Наталья Нефедьевы были признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, покушении на незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, уничтожении лесных насаждений, посредничестве во взяточничестве, даче взятки, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации прокуратуры, в 2015 году зампредседателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Прокопченко и гендиректор ГКУ МО "Мособллес" Наталья Нефедьева создали преступную группу, куда они вовлекли руководителей подведомственных учреждений, а также сотрудников ООО "Плитинвест", которой владел Денис Нефедьев.
С 2016 по 2021 годы с помощью взяток под видом санитарно-оздоровительных мероприятий и утилизации порубочных остатков в Москве
и Московской области они незаконно вырубили гектары здорового леса, который в последующем продали различным фабрикам. Ущерб от преступлений превысил 50 миллионов рублей.
Как уточнили в ведомстве, суд приговорил Прокопченко к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 8 миллионов рублей и ограничением свободы на 1 год. Нефедьева была осуждена к 9 годам колонии общего режима со штрафом 6 миллионов рублей и ограничением свободы на 1 год, она взята под стражу в зале суда.
Соучастникам суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 5 до 8 лет со штрафами на общую сумму более 27 миллионов рублей.
Также суд по гражданскому иску подмосковного комитета лесного хозяйства взыскал с подсудимых более 44 миллионов рублей, а по иску национального парка "Лосиный остров" – свыше 42 миллионов рублей. Кроме того, сохранен арест имущества осужденных в целях обеспечения гражданских исков и взыскания штрафов.
В марте 2020-го заместителю председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александру Прокопченко было присвоено почётное звание "Заслуженный лесовод Российской Федерации". Задержали его после возбуждения уголовного дела полтора года спустя.
Приговор суда в законную силу не вступил.