Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 21.01.2025 (обновлено: 15:38 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994811203.html
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике
Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из некоторых соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы своей РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:56:00+03:00
2025-01-21T15:38:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
арарат мирзоян
брикс
куба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_6a40afab981c896a7f1f0e71cd57d135.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из некоторых соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы своей страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном."Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене", — сказал он.По словам министра, интересы американцев на мировой арене не менялись от того, кто находится в Белом доме — демократы или республиканцы."Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента", — указал Лавров.Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:
https://ria.ru/20250121/tramp-1994799344.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994771027.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
сша
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0e3778ac9e52bb5be9d391a1ccc9140c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, арарат мирзоян, брикс, куба
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, БРИКС, Куба

Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома, 20 января 2025 года
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома, 20 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома, 20 января 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из некоторых соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы своей страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп не будет сразу вводить новые пошлины, пишут СМИ
Вчера, 14:00
По словам министра, интересы американцев на мировой арене не менялись от того, кто находится в Белом доме — демократы или республиканцы.
"Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента", — указал Лавров.

Ранее во вторник Трамп вновь пообещал ввести торговые пошлины в сто процентов в отношении стран БРИКС. Впервые с таким заявлением новый глава Белого дома выступил в конце прошлого года, отметив, что члены объединения должны отказаться от планов по созданию альтернативной доллару валюты.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
Вчера, 12:13
Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:
  • назначения в администрации, включая уровень кабинета министров;
  • выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату;
  • отмена 78 решений, принятых за время президентства Байдена (в том числе новый американский лидер вновь наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма);
  • ограничения на получение гражданства США по праву рождения;
  • наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
  • помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года;
  • распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
  • введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США для остановки притока нелегальных мигрантов;
  • привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
  • исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;
  • директива, предписывающая восстановление свободы слова и "предотвращение государственной цензуры".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Возвращение Трампа: конец американских претензий на мировую гегемонию
20 января, 18:00
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровАрарат МирзоянБРИКСКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала