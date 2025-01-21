Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике
© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома, 20 января 2025 года
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома, 20 января 2025 года
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из некоторых соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы своей страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене", — сказал он.
По словам министра, интересы американцев на мировой арене не менялись от того, кто находится в Белом доме — демократы или республиканцы.
"Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента", — указал Лавров.
Ранее во вторник Трамп вновь пообещал ввести торговые пошлины в сто процентов в отношении стран БРИКС. Впервые с таким заявлением новый глава Белого дома выступил в конце прошлого года, отметив, что члены объединения должны отказаться от планов по созданию альтернативной доллару валюты.
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Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:
- назначения в администрации, включая уровень кабинета министров;
- выход США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату;
- отмена 78 решений, принятых за время президентства Байдена (в том числе новый американский лидер вновь наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма);
- ограничения на получение гражданства США по праву рождения;
- наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
- помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года;
- распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
- введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США для остановки притока нелегальных мигрантов;
- привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
- исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;
- директива, предписывающая восстановление свободы слова и "предотвращение государственной цензуры".