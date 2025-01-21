https://ria.ru/20250121/lavrov-1994811203.html

Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике

Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров прокомментировал первые заявления Трампа по внешней политике

Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из некоторых соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы своей РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для БРИКС и выходе из некоторых соглашений говорят о том, какими методами он будет продвигать интересы своей страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном."Очевидно, это указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намерены продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене", — сказал он.По словам министра, интересы американцев на мировой арене не менялись от того, кто находится в Белом доме — демократы или республиканцы."Этот интерес заключается в том, чтобы всегда быть сильнее любого конкурента", — указал Лавров.Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:

https://ria.ru/20250121/tramp-1994799344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, арарат мирзоян, брикс, куба