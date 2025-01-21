https://ria.ru/20250121/lavrov-1994805986.html

Лавров заявил, что не знает стран, отношения с которыми простые

Лавров заявил, что не знает стран, отношения с которыми простые - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров заявил, что не знает стран, отношения с которыми простые

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя двусторонние отношения с Арменией, заявил, что не знает ни одной страны, отношения с которой можно назвать простыми. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:35:00+03:00

2025-01-21T14:35:00+03:00

2025-01-21T14:35:00+03:00

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армения

сергей лавров

арарат мирзоян

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид армении

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя двусторонние отношения с Арменией, заявил, что не знает ни одной страны, отношения с которой можно назвать простыми. "Я не знаю ни одной страны, отношения с которой я бы назвал простыми… Не бывает такого. В любых отношениях есть вопросы, которые требуют решений, и чем ближе страны и народы, тем богаче их взаимодействие во всех сферах: и в политической, в безопасности, экономической, гуманитарной, культурной", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Министр подчеркнул, что чем богаче отношения, тем возникает больше практических вопросов. "Конечно, есть вопросы политического характера, которые, мне кажется, сознательно некоторыми кругами обострялись в наших отношениях", - отметил он.

https://ria.ru/20250121/armeniya-1994801904.html

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россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении