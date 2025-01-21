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Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван - РИА Новости, 21.01.2025
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14:31 21.01.2025 (обновлено: 14:32 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994804809.html
Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван
Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:31:00+03:00
2025-01-21T14:32:00+03:00
в мире
ереван
россия
сергей лавров
арарат мирзоян
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван. "Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович подтвердил - нанести визит в Ереван. Также мы возобновим и будем поддерживать регулярность диалога между заместителями министров" , - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Мирзояном. Также, добавил Лавров, стороны договорились в ближайшее время подготовить очередной двухлетний план консультаций между дипведомствами.
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994803448.html
ереван
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в мире, ереван, россия, сергей лавров, арарат мирзоян, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении
В мире, Ереван, Россия, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Армения, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Армении
Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван

Лавров пообещал воспользоваться приглашением Мирзояна и посетить Ереван

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван.
"Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович подтвердил - нанести визит в Ереван. Также мы возобновим и будем поддерживать регулярность диалога между заместителями министров" , - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Мирзояном.
Также, добавил Лавров, стороны договорились в ближайшее время подготовить очередной двухлетний план консультаций между дипведомствами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
Вчера, 14:20
 
В миреЕреванРоссияСергей ЛавровАрарат МирзоянАрменияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Армении
 
 
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