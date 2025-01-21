https://ria.ru/20250121/lavrov-1994804809.html

Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван

Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:31:00+03:00

2025-01-21T14:31:00+03:00

2025-01-21T14:32:00+03:00

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арарат мирзоян

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид армении

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван. "Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович подтвердил - нанести визит в Ереван. Также мы возобновим и будем поддерживать регулярность диалога между заместителями министров" , - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Мирзояном. Также, добавил Лавров, стороны договорились в ближайшее время подготовить очередной двухлетний план консультаций между дипведомствами.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994803448.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ереван, россия, сергей лавров, арарат мирзоян, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении