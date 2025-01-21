https://ria.ru/20250121/lavrov-1994804809.html
Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван
Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:31:00+03:00
2025-01-21T14:31:00+03:00
2025-01-21T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что воспользуется приглашением его армянского коллеги Арарата Мирзояна и посетит с визитом Ереван. "Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович подтвердил - нанести визит в Ереван. Также мы возобновим и будем поддерживать регулярность диалога между заместителями министров" , - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Мирзояном. Также, добавил Лавров, стороны договорились в ближайшее время подготовить очередной двухлетний план консультаций между дипведомствами.
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994803448.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Ереван, Россия, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Армения, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Армении
Лавров ответил на приглашение посетить с визитом Ереван
Лавров пообещал воспользоваться приглашением Мирзояна и посетить Ереван