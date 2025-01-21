https://ria.ru/20250121/lavrov-1994801071.html

Лавров заявил, что Россия будет рада видеть Армению на параде Победы

Лавров заявил, что Россия будет рада видеть Армению на параде Победы - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров заявил, что Россия будет рада видеть Армению на параде Победы

Россия будет рада видеть руководство Армении на параде Победы в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:12:00+03:00

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россия

армения

сергей лавров

арарат мирзоян

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид армении

день победы

день победы. подготовка к празднику

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия будет рада видеть руководство Армении на параде Победы в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Обсудили планы по подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хотел бы еще раз отметить, что мы будем рады видеть руководство Армении по приглашению президента Путина на майских торжествах в Москве", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

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