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Лавров заявил, что Россия будет рада видеть Армению на параде Победы
Лавров заявил, что Россия будет рада видеть Армению на параде Победы - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров заявил, что Россия будет рада видеть Армению на параде Победы
Россия будет рада видеть руководство Армении на параде Победы в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:12:00+03:00
2025-01-21T14:12:00+03:00
2025-01-21T14:13:00+03:00
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сергей лавров
арарат мирзоян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
день победы
день победы. подготовка к празднику
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия будет рада видеть руководство Армении на параде Победы в Москве по приглашению президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Обсудили планы по подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хотел бы еще раз отметить, что мы будем рады видеть руководство Армении по приглашению президента Путина на майских торжествах в Москве", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
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россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении, день победы, день победы. подготовка к празднику
Россия, Армения, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Армении, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
Лавров заявил, что Россия будет рада видеть Армению на параде Победы
Лавров заявил, что РФ будет рада видеть руководство Армении на 80-летии Победы