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Лавров обсудил отношения России и Армении с главой МИД - РИА Новости, 21.01.2025
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13:43 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994793269.html
Лавров обсудил отношения России и Армении с главой МИД
Лавров обсудил отношения России и Армении с главой МИД - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров обсудил отношения России и Армении с главой МИД
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что они откровенно обсудили российско-армянские отношения,... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:43:00+03:00
2025-01-21T13:43:00+03:00
россия
сергей лавров
арарат мирзоян
политика
армения
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что они откровенно обсудили российско-армянские отношения, а также региональную и международную проблематику. "Мы откровенно обсудили, как я уже сказал, практически весь спектр наших отношений, а также региональные и международные сюжеты, и по целому ряду вопросов нам удалось выйти на взаимоприемлемые развязки", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров.
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994783125.html
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россия, сергей лавров, арарат мирзоян, политика, армения
Россия, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Политика, Армения
Лавров обсудил отношения России и Армении с главой МИД

Лавров: Москва и Ереван откровенно обсудили российско-армянские отношения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что они откровенно обсудили российско-армянские отношения, а также региональную и международную проблематику.
"Мы откровенно обсудили, как я уже сказал, практически весь спектр наших отношений, а также региональные и международные сюжеты, и по целому ряду вопросов нам удалось выйти на взаимоприемлемые развязки", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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