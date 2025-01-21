https://ria.ru/20250121/lavrov-1994793269.html

Лавров обсудил отношения России и Армении с главой МИД

Лавров обсудил отношения России и Армении с главой МИД - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров обсудил отношения России и Армении с главой МИД

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что они откровенно обсудили российско-армянские отношения,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:43:00+03:00

2025-01-21T13:43:00+03:00

2025-01-21T13:43:00+03:00

россия

сергей лавров

арарат мирзоян

политика

армения

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что они откровенно обсудили российско-армянские отношения, а также региональную и международную проблематику. "Мы откровенно обсудили, как я уже сказал, практически весь спектр наших отношений, а также региональные и международные сюжеты, и по целому ряду вопросов нам удалось выйти на взаимоприемлемые развязки", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров.

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россия, сергей лавров, арарат мирзоян, политика, армения