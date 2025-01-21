https://ria.ru/20250121/lavrov-1994791106.html

Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении

Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении

Россия привержена всем договоренностям с Арменией, в том числе в военной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:34:00+03:00

2025-01-21T13:34:00+03:00

2025-01-21T13:41:00+03:00

армения

россия

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арарат мирзоян

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия привержена всем договоренностям с Арменией, в том числе в военной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Со своей стороны мы подчеркнули приверженность всему комплексу договоренностей с Ереваном, в том числе в военно-политической сфере, которые оформлены на двустороннем уровне и в рамках наших общих интеграционных объединений. В то же время мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши двусторонние отношения не подвергались негативному воздействию со стороны внерегиональных игроков, которые не заинтересованы в том, чтобы российско-армянское союзничество укреплялось. Мы надеемся, что весь массив взаимовыгодных двусторонних связей, который был накоплен за долгие годы, будет востребован и по всем направлениям, которые я упомянул - военно-политическое, экономическое и, конечно, культурное, гуманитарное - мы будем взаимовыгодно сотрудничать", - заявил Лавров на брифинге.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994783125.html

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армения, россия, сергей лавров, арарат мирзоян, ереван, политика