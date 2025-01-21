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Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении - РИА Новости, 21.01.2025
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13:34 21.01.2025 (обновлено: 13:41 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994791106.html
Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении
Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении
Россия привержена всем договоренностям с Арменией, в том числе в военной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:34:00+03:00
2025-01-21T13:41:00+03:00
армения
россия
сергей лавров
арарат мирзоян
ереван
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия привержена всем договоренностям с Арменией, в том числе в военной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном."Со своей стороны мы подчеркнули приверженность всему комплексу договоренностей с Ереваном, в том числе в военно-политической сфере, которые оформлены на двустороннем уровне и в рамках наших общих интеграционных объединений. В то же время мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши двусторонние отношения не подвергались негативному воздействию со стороны внерегиональных игроков, которые не заинтересованы в том, чтобы российско-армянское союзничество укреплялось. Мы надеемся, что весь массив взаимовыгодных двусторонних связей, который был накоплен за долгие годы, будет востребован и по всем направлениям, которые я упомянул - военно-политическое, экономическое и, конечно, культурное, гуманитарное - мы будем взаимовыгодно сотрудничать", - заявил Лавров на брифинге.
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армения, россия, сергей лавров, арарат мирзоян, ереван, политика
Армения, Россия, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Ереван, Политика
Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении

Лавров на встрече с Мирзояном подчеркнул приверженность России договоренностям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия привержена всем договоренностям с Арменией, в том числе в военной сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Со своей стороны мы подчеркнули приверженность всему комплексу договоренностей с Ереваном, в том числе в военно-политической сфере, которые оформлены на двустороннем уровне и в рамках наших общих интеграционных объединений. В то же время мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши двусторонние отношения не подвергались негативному воздействию со стороны внерегиональных игроков, которые не заинтересованы в том, чтобы российско-армянское союзничество укреплялось. Мы надеемся, что весь массив взаимовыгодных двусторонних связей, который был накоплен за долгие годы, будет востребован и по всем направлениям, которые я упомянул - военно-политическое, экономическое и, конечно, культурное, гуманитарное - мы будем взаимовыгодно сотрудничать", - заявил Лавров на брифинге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров назвал 2024 год непростым для отношений России и Армении
Вчера, 12:58
 
АрменияРоссияСергей ЛавровАрарат МирзоянЕреванПолитика
 
 
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