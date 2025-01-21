https://ria.ru/20250121/lavrov-1994784250.html
Лавров оценил взаимодействие России и Армении в ЕАЭС
Лавров оценил взаимодействие России и Армении в ЕАЭС - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров оценил взаимодействие России и Армении в ЕАЭС
Взаимодействие России и Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обеспечивает впечатляющие показатели, заявил глава МИД РФ Серей Лавров. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:00:00+03:00
2025-01-21T13:00:00+03:00
2025-01-21T15:50:00+03:00
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арарат мирзоян
евразийский экономический союз
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Взаимодействие России и Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обеспечивает впечатляющие показатели, заявил глава МИД РФ Серей Лавров. Переговоры глав МИД России и Армении проходят в Москве. Министры обмениваются мнениями по всему комплексу двусторонних отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня. "Наше взаимодействие как по двусторонней линии, так и в рамках Евразийского экономического союза обеспечивает впечатляющие показатели", - сказал Лавров на переговорах со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Министр выразил надежду, что это способствует социально-экономическому развитию и решению задач, которые перед собой ставит Армения.
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россия, армения, москва, арарат мирзоян, евразийский экономический союз, политика
Россия, Армения, Москва, Арарат Мирзоян, Евразийский экономический союз, Политика
Лавров оценил взаимодействие России и Армении в ЕАЭС
Лавров: связи РФ и Армении в ЕАЭС обеспечивают впечатляющие показатели