https://ria.ru/20250121/lavrov-1994783125.html

Лавров назвал 2024 год непростым для отношений России и Армении

Лавров назвал 2024 год непростым для отношений России и Армении - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров назвал 2024 год непростым для отношений России и Армении

Прошлый год был непростым для двусторонних отношений России и Армении, Москва заинтересована в том, чтобы связи развивались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:58:00+03:00

2025-01-21T12:58:00+03:00

2025-01-21T12:58:00+03:00

армения

россия

москва

сергей лавров

арарат мирзоян

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148293/27/1482932704_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_4e5fceba93205d67433945f31d0dc71f.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прошлый год был непростым для двусторонних отношений России и Армении, Москва заинтересована в том, чтобы связи развивались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы рады вас приветствовать в Москве в начале нового года. Предыдущий был непростым для двусторонних отношений. Мы настроены сегодня откровенно... обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня... Мы всегда ценили, продолжаем ценить братские связи с армянским народом, с Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником, и заинтересованы в том, чтобы многовековые традиции дружбы, добрососедства укреплялись и развивались", - сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Он выразил надежду на то, что проблемы удастся обсудить конструктивно в ходе текущей встречи.

https://ria.ru/20250117/pashinyan-1994175957.html

армения

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, москва, сергей лавров, арарат мирзоян, политика