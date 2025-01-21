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Лавров назвал 2024 год непростым для отношений России и Армении
Лавров назвал 2024 год непростым для отношений России и Армении - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров назвал 2024 год непростым для отношений России и Армении
Прошлый год был непростым для двусторонних отношений России и Армении, Москва заинтересована в том, чтобы связи развивались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:58:00+03:00
2025-01-21T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прошлый год был непростым для двусторонних отношений России и Армении, Москва заинтересована в том, чтобы связи развивались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы рады вас приветствовать в Москве в начале нового года. Предыдущий был непростым для двусторонних отношений. Мы настроены сегодня откровенно... обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня... Мы всегда ценили, продолжаем ценить братские связи с армянским народом, с Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником, и заинтересованы в том, чтобы многовековые традиции дружбы, добрососедства укреплялись и развивались", - сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Он выразил надежду на то, что проблемы удастся обсудить конструктивно в ходе текущей встречи.
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армения, россия, москва, сергей лавров, арарат мирзоян, политика
Армения, Россия, Москва, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Политика
Лавров назвал 2024 год непростым для отношений России и Армении
Лавров назвал 2024 год непростым для двусторонних отношений России и Армении