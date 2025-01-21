https://ria.ru/20250121/lavrov-1994772381.html
Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве
Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проводят переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:19:00+03:00
2025-01-21T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проводят переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Стороны, как ожидается, проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня. В российском дипломатическом ведомстве отмечали, что особое внимание будет уделено положению дел на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.
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армения, азербайджан, сергей лавров, арарат мирзоян, евразийский экономический союз, политика, москва
Армения, Азербайджан, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Евразийский экономический союз, Политика, Москва
Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве
Лавров и глава МИД Армении Мирзоян проводят переговоры в Москве