https://ria.ru/20250121/lavrov-1994772381.html

Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве

Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проводят переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:19:00+03:00

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политика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проводят переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Стороны, как ожидается, проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня. В российском дипломатическом ведомстве отмечали, что особое внимание будет уделено положению дел на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994772036.html

армения

азербайджан

москва

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армения, азербайджан, сергей лавров, арарат мирзоян, евразийский экономический союз, политика, москва