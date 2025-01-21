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Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 21.01.2025
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12:19 21.01.2025 (обновлено: 12:37 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994772381.html
Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве
Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проводят переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2025
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армения
азербайджан
сергей лавров
арарат мирзоян
евразийский экономический союз
политика
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проводят переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Стороны, как ожидается, проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня. В российском дипломатическом ведомстве отмечали, что особое внимание будет уделено положению дел на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.
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армения, азербайджан, сергей лавров, арарат мирзоян, евразийский экономический союз, политика, москва
Армения, Азербайджан, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Евразийский экономический союз, Политика, Москва
Лавров и глава МИД Армении проводят переговоры в Москве

Лавров и глава МИД Армении Мирзоян проводят переговоры в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве. 21 января 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве. 21 января 2025
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проводят переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны, как ожидается, проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня.
В российском дипломатическом ведомстве отмечали, что особое внимание будет уделено положению дел на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Вчера, 12:17
 
АрменияАзербайджанСергей ЛавровАрарат МирзоянЕвразийский экономический союзПолитикаМосква
 
 
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