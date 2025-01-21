https://ria.ru/20250121/lavrov-1994772036.html
Торговые отношения России и Армении находятся на подъеме, заявил Лавров
Торговые отношения России и Армении находятся на подъеме, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2025
Торговые отношения России и Армении находятся на подъеме, заявил Лавров
Торгово-экономические отношения Москвы и Еревана находятся на подъеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:17:00+03:00
2025-01-21T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Торгово-экономические отношения Москвы и Еревана находятся на подъеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говорили мы с вами только что о торгово-экономических отношениях, которые находятся на подъеме. Торговый оборот достигает рекордных значений, почти 12 миллиардов долларов будет за прошлый год, так говорит статистика", - сказал он в начале переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
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москва, сергей лавров, россия, армения, арарат мирзоян, политика
Москва, Сергей Лавров, Россия, Армения, Арарат Мирзоян, Политика
Торговые отношения России и Армении находятся на подъеме, заявил Лавров
Лавров: торгово-экономические отношения Москвы и Еревана находятся на подъеме