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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2025

Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:28:00+03:00

2025-01-21T13:28:00+03:00

2025-01-21T13:28:00+03:00

россия

арарат мирзоян

сергей лавров

армения

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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров.

россия

армения

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Пресс-конференция Лаврова и Мирзояна по итогам переговоров в Москве Пресс-конференция Лаврова и Мирзояна по итогам переговоров в Москве 2025-01-21T13:28 true PT27M33S

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