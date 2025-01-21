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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2025
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13:28 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994738777.html
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2025
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:28:00+03:00
2025-01-21T13:28:00+03:00
россия
арарат мирзоян
сергей лавров
армения
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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров.
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353
60
353
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Пресс-конференция Лаврова и Мирзояна по итогам переговоров в Москве
Пресс-конференция Лаврова и Мирзояна по итогам переговоров в Москве
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россия, арарат мирзоян, сергей лавров, армения, видео
Россия, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров, Армения
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров.
2025-01-21T13:28
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PT27M33S

Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция

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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров.
 
РоссияАрарат МирзоянСергей ЛавровАрмения
 
 
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