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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2025
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:28:00+03:00
2025-01-21T13:28:00+03:00
2025-01-21T13:28:00+03:00
россия
арарат мирзоян
сергей лавров
армения
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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров.
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армения
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Пресс-конференция Лаврова и Мирзояна по итогам переговоров в Москве
Пресс-конференция Лаврова и Мирзояна по итогам переговоров в Москве
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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россия, арарат мирзоян, сергей лавров, армения, видео
Россия, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров, Армения
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров.
2025-01-21T13:28
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PT27M33S
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Армении. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна по итогам переговоров.