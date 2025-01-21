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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 21.01.2025
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13:22 21.01.2025 (обновлено: 13:24 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/kursk-1994787639.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 21.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, танк "Abrams" и боевую машину пехоты "Bradley" РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:22:00+03:00
2025-01-21T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, танк "Abrams" и боевую машину пехоты "Bradley" производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк "Abrams" и боевая машина пехоты "Bradley" производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 53 600 военнослужащих, 309 танков, 237 боевых машин пехоты, 178 бронетранспортеров, 1590 боевых бронированных машин, 1574 автомобиля, 381 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 96 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 31 единицу инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729360.html
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ потеряли за сутки более 270 солдат, танк Abrams и боевую машину Bradley

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, танк "Abrams" и боевую машину пехоты "Bradley" производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
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"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк "Abrams" и боевая машина пехоты "Bradley" производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Выбитые из Курской области боевики ВСУ оставили мины
Вчера, 05:23
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 53 600 военнослужащих, 309 танков, 237 боевых машин пехоты, 178 бронетранспортеров, 1590 боевых бронированных машин, 1574 автомобиля, 381 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 96 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 31 единицу инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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Вчера, 02:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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