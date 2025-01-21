https://ria.ru/20250121/kursk-1994787639.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 21.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, танк "Abrams" и боевую машину пехоты "Bradley" РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:22:00+03:00

2025-01-21T13:22:00+03:00

2025-01-21T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, танк "Abrams" и боевую машину пехоты "Bradley" производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк "Abrams" и боевая машина пехоты "Bradley" производства США, три бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 53 600 военнослужащих, 309 танков, 237 боевых машин пехоты, 178 бронетранспортеров, 1590 боевых бронированных машин, 1574 автомобиля, 381 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 96 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 31 единицу инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729360.html

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф