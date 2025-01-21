https://ria.ru/20250121/kundera-1994718146.html

Останки умершего во Франции Кундеры перевезли в чешский Брно

Останки умершего во Франции Кундеры перевезли в чешский Брно - РИА Новости, 21.01.2025

Останки умершего во Франции Кундеры перевезли в чешский Брно

Урны с останками всемирно известного чешского писателя Милана Кундеры, умершего в 2023 году, и его супруги Веры, скончавшейся годом позже, в понедельник были... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T01:17:00+03:00

2025-01-21T01:17:00+03:00

2025-01-21T01:17:00+03:00

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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Урны с останками всемирно известного чешского писателя Милана Кундеры, умершего в 2023 году, и его супруги Веры, скончавшейся годом позже, в понедельник были перевезены из Франции, где оба жили последние 48 лет, в родной город писателя Брно, расположенный на юго-востоке Чехии, сообщило агентство ЧТК. "Один из выдающихся писателей XX века, чьи произведения, такие как "Невыносимая легкость бытия", "Шутка", "Вальс на прощание", "Бессмертие", переведены более чем на 50 языков мира, скончался в Париже 11 июля 2023 года в возрасте 94 лет. Его жена Вера оставила урну с прахом мужа дома, в Париже, и одновременно обратилась к властям родного города супруга, Брно, с просьбой найти место для последнего упокоения писателя, а также ее самой. В результате для обоих супругов было найдено место в почетном круге Центрального кладбища города. Вера Кундера умерла 13 сентября 2024 года. В понедельник урны с прахом обоих супругов были доставлены из Франции в Брно", - отмечается в сообщении. Кундера не смог смириться с подавлением в 1968 году с помощью войск стран Варшавского договора демократических преобразований в его стране, известных как "Пражская весна", и в 1975 году эмигрировал во Францию, где стал писать не только на чешском, но и на французском языке. В это время на родине, в Чехословацкой социалистической республике, были запрещены как его книги, так и само упоминание имени писателя. Запреты пали лишь после антикоммунистической "бархатной революции" 1989 года. После этого Кундера несколько раз посещал Чехию, но каждый раз делал это инкогнито. Он также категорически отказывался давать журналистам интервью. Урны с останками супругов Кундера были доставлены в Чехию исполнителем последней воли пары, издателем Антуаном Галлимаром и переданы мэру Брно Маркете Ваньковой. До тех пор, пока могила не будет подготовлена к захоронению, урны будут храниться в Моравской краевой библиотеке (МКБ). В 2020 году Кундера передал в дар МКБ свою библиотеку с обширным архивом. Доступ общественности к ним был открыт 1 апреля 2023 года, в 94-й день рождения писателя. В архиве Кундеры собрано более трех тысяч публикаций автора, портретные фотографии, снимки с культурных мероприятий, награды, авторские картины и рисунки, в него также входит личная библиотека писателя.

https://ria.ru/20230712/kundera-1883779638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, брно, чехия, милан кундера, в мире