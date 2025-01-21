На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута
На Кубани нашли способ очистки песка с помощью минерала, обезвоживающего нефть
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Активисты нашли новый способ очистки песка на пляжах Краснодарского края с использованием минерала, который обезвожит и обессолит нефть, впереди пробное тестирование, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
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"Активисты продемонстрировали новый метод очистки песка от мазута, который заключается в смешивании песка с глауконитом — минералом, способным обессоливать и обезвоживать нефть. По результатам пробного тестирования будет принято решение о том, насколько эффективен этот метод и стоит ли его применять массово", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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