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На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута - РИА Новости, 21.01.2025
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20:32 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута
На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута - РИА Новости, 21.01.2025
На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута
Активисты нашли новый способ очистки песка на пляжах Краснодарского края с использованием минерала, который обезвожит и обессолит нефть, впереди пробное... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:32:00+03:00
2025-01-21T20:32:00+03:00
краснодарский край
керченский пролив
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Активисты нашли новый способ очистки песка на пляжах Краснодарского края с использованием минерала, который обезвожит и обессолит нефть, впереди пробное тестирование, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. "Активисты продемонстрировали новый метод очистки песка от мазута, который заключается в смешивании песка с глауконитом — минералом, способным обессоливать и обезвоживать нефть. По результатам пробного тестирования будет принято решение о том, насколько эффективен этот метод и стоит ли его применять массово", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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краснодарский край
керченский пролив
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краснодарский край, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Краснодарский край, Керченский пролив, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута

На Кубани нашли способ очистки песка с помощью минерала, обезвоживающего нефть

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Активисты нашли новый способ очистки песка на пляжах Краснодарского края с использованием минерала, который обезвожит и обессолит нефть, впереди пробное тестирование, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
«
"Активисты продемонстрировали новый метод очистки песка от мазута, который заключается в смешивании песка с глауконитом — минералом, способным обессоливать и обезвоживать нефть. По результатам пробного тестирования будет принято решение о том, насколько эффективен этот метод и стоит ли его применять массово", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров
16 января, 18:37
 
Краснодарский крайКерченский проливРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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