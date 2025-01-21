https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута

На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута - РИА Новости, 21.01.2025

На Кубани нашли новый способ очистки песка от мазута

Активисты нашли новый способ очистки песка на пляжах Краснодарского края с использованием минерала, который обезвожит и обессолит нефть, впереди пробное... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T20:32:00+03:00

2025-01-21T20:32:00+03:00

2025-01-21T20:32:00+03:00

краснодарский край

керченский пролив

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Активисты нашли новый способ очистки песка на пляжах Краснодарского края с использованием минерала, который обезвожит и обессолит нефть, впереди пробное тестирование, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. "Активисты продемонстрировали новый метод очистки песка от мазута, который заключается в смешивании песка с глауконитом — минералом, способным обессоливать и обезвоживать нефть. По результатам пробного тестирования будет принято решение о том, насколько эффективен этот метод и стоит ли его применять массово", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html

краснодарский край

керченский пролив

россия

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краснодарский край, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе