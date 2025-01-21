Россия пообещала поддерживать суверенитет Кубы
Россия пообещала поддерживать Кубу и требовать прекращение блокады США
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новое включение Кубы в американский список государств-"спонсоров" терроризма - это не борьба с терроризмом, у Кубы безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в Москве обратили внимание на то, что в числе отмененных указом президента Дональда Трампа от 20 января решений предыдущей администрации США оказались подписанные неделю назад президентские меморандумы об исключении Кубы из американского одностороннего списка государств-"спонсоров" терроризма и о снятии ограничений на совершение финансовых операций с кубинскими юридическими лицами.
"Совершенно очевидно, что на самом деле речь идет не о борьбе с терроризмом. Предыдущая американская администрация заявила об отсутствии каких-либо свидетельств поддержки Кубой международного терроризма. И это остается неоспоримым фактом. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть: у Кубы безупречная, образцовая репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что Россия и далее будет оказывать необходимую поддержку Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований о безотлагательном и полном прекращении незаконной и антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады острова со стороны США, а также исключения Гаваны из упомянутого списка государств, которые якобы являются спонсорами терроризма.