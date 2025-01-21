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На Кубе на 28 часов задержан рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами
На Кубе на 28 часов задержан рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами - РИА Новости, 21.01.2025
На Кубе на 28 часов задержан рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами
Рейс "России (входит в группу "Аэрофлот") Гавана-Москва задержан по ряду причин на 28 часов, сообщила РИА Новости авиакомпания. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рейс "России (входит в группу "Аэрофлот") Гавана-Москва задержан по ряду причин на 28 часов, сообщила РИА Новости авиакомпания. "Вылет самолета, выполняющего рейс номер 6850 из Гаваны в российскую столицу, задержан. На корректировку времени вылета повлияла совокупность факторов. Ориентировочное время вылета самолета - после 21 часа по Москве", - сообщила "Россия". Изначально задержка произошла по техническим причинам. После их устранения рабочее время экипажа закончилось. Также в самолет не смогли загрузить еду, поскольку наступила ночь.Авиакомпания добавила, что 328 пассажирам оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. Им были предложены трансфер и размещение в гостинице.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, куба, гавана, москва, аэрофлот, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Куба, Гавана, Москва, Аэрофлот, туристы
На Кубе на 28 часов задержан рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами
Задержанный на 28 часов рейс из Гаваны в Москву вылетит с Кубы поздно вечером