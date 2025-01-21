https://ria.ru/20250121/kuba-1994779086.html

На Кубе на 28 часов задержан рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами

На Кубе на 28 часов задержан рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами - РИА Новости, 21.01.2025

На Кубе на 28 часов задержан рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами

Рейс "России (входит в группу "Аэрофлот") Гавана-Москва задержан по ряду причин на 28 часов, сообщила РИА Новости авиакомпания. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:00:00+03:00

2025-01-21T13:00:00+03:00

2025-01-21T13:00:00+03:00

туризм

туризм

новости - туризм

куба

гавана

москва

аэрофлот

туристы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/69/1548106994_0:421:2730:1957_1920x0_80_0_0_7ac2612ae8fda84fc8ecfb9485ae85d7.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рейс "России (входит в группу "Аэрофлот") Гавана-Москва задержан по ряду причин на 28 часов, сообщила РИА Новости авиакомпания. "Вылет самолета, выполняющего рейс номер 6850 из Гаваны в российскую столицу, задержан. На корректировку времени вылета повлияла совокупность факторов. Ориентировочное время вылета самолета - после 21 часа по Москве", - сообщила "Россия". Изначально задержка произошла по техническим причинам. После их устранения рабочее время экипажа закончилось. Также в самолет не смогли загрузить еду, поскольку наступила ночь.Авиакомпания добавила, что 328 пассажирам оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. Им были предложены трансфер и размещение в гостинице.

https://ria.ru/20240513/kuba-1944750535.html

куба

гавана

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, куба, гавана, москва, аэрофлот, туристы