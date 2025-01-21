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США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая
США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 21.01.2025
США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая
США обнажили свой облик гегемона и деспота, вновь наделив Кубу статусом страны-спонсора терроризма, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:16:00+03:00
2025-01-21T11:16:00+03:00
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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. США обнажили свой облик гегемона и деспота, вновь наделив Кубу статусом страны-спонсора терроризма, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена. “Как отметил президент (Кубы) Диас-Канель, цель возобновления новым правительством США лживой практики внесения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, заключается в том, чтобы продолжить жестокую экономическую войну против Кубы для установления господства над ней”, - сказал Го Цзякунь. По его словам, этот шаг показывает дурную репутацию односторонних списков и принудительных механизмов США. “Неоднократное использование так называемого списка стран-спонсоров терроризма и произвольное введение односторонних санкций против Кубы противоречит фактам и лишено основания, в полной мере раскрывает облик США как гегемона и деспота”, - сказал дипломат.
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в мире, куба, сша, дональд трамп, джо байден, мид кнр
В мире, Куба, США, Дональд Трамп, Джо Байден, МИД КНР
США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая
МИД КНР: США вновь наделили Кубу статусом страны-спонсора терроризма