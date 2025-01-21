https://ria.ru/20250121/kuba-1994759994.html

США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая

США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 21.01.2025

США обнажили свой облик гегемона и деспота, заявили в МИД Китая

США обнажили свой облик гегемона и деспота, вновь наделив Кубу статусом страны-спонсора терроризма, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:16:00+03:00

2025-01-21T11:16:00+03:00

2025-01-21T11:16:00+03:00

в мире

куба

сша

дональд трамп

джо байден

мид кнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. США обнажили свой облик гегемона и деспота, вновь наделив Кубу статусом страны-спонсора терроризма, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена. “Как отметил президент (Кубы) Диас-Канель, цель возобновления новым правительством США лживой практики внесения Кубы в список стран, поддерживающих терроризм, заключается в том, чтобы продолжить жестокую экономическую войну против Кубы для установления господства над ней”, - сказал Го Цзякунь. По его словам, этот шаг показывает дурную репутацию односторонних списков и принудительных механизмов США. “Неоднократное использование так называемого списка стран-спонсоров терроризма и произвольное введение односторонних санкций против Кубы противоречит фактам и лишено основания, в полной мере раскрывает облик США как гегемона и деспота”, - сказал дипломат.

https://ria.ru/20250116/karter-1993941823.html

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, куба, сша, дональд трамп, джо байден, мид кнр